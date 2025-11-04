Bãi xe dưới gầm cầu ở TPHCM: Nơi dọn sạch, chỗ còn nhếch nhác
(Dân trí) - Cùng chung cây cầu Him Lam, nhưng điểm giữ xe trái phép dưới gầm cầu phía phường Tân Hưng (TPHCM) đã được di dời, còn phần thuộc xã Bình Hưng vẫn còn giữ xe, cảnh tượng nhếch nhác.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 4/11, điểm giữ xe trái phép dưới gầm cầu Him Lam, đường Nguyễn Thị Thập đã được lực lượng chức năng phường Tân Hưng di dời.
Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng cho xây gờ bê tông, dựng hàng rào bằng lưới B40 để người dân không tái diễn cảnh để xe trái phép.
Ngược lại, gầm cầu Him Lam thuộc xã Bình Hưng, theo ghi nhận của phóng viên vẫn còn cả chục chiếc ô tô được gửi tại đây. Khu vực này được chia ra nhiều ô để biến thành điểm giữ ô tô 24/24.
Ngoài ra, một số người trông coi ô tô cũng nấu ăn, sinh hoạt dưới gầm cầu, cộng thêm lá cây, rác thải tạo nên cảnh tượng vô cùng nhếch nhác.
Cách đó khoảng 1km, gầm cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng) vẫn còn ô tô để tại khu vực này, một số hộ dân kinh doanh cây cảnh cũng mang các chậu cảnh vào để tại đây.
Trả lời Dân trí, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng cho biết, bãi giữ xe nằm dưới gầm cầu Him Lam là điểm giữ xe tự phát, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh và giấy chứng nhận an toàn PCCC.
Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và các sở ngành đến kiểm tra, rà soát, UBND phường Tân Hưng đã giao công an phường, các phòng ban chuyên môn phối hợp cùng Công ty Cổ phần Him Lam có biện pháp buộc các cá nhân đang sử dụng trái phép khu đất tháo dỡ, di dời và tổ chức rào chắn để đảm bảo mục đích sử dụng đất và an ninh trật tự.
Đồng thời, UBND phường Tân Hưng đề nghị Công ty Cổ phần Him Lam nhanh chóng xây dựng đầu tư đường song hành theo đúng quy hoạch và đưa công trình vào sử dụng.
Trong khi đó, phóng viên Dân trí cũng liên hệ UBND xã Bình Hưng để nắm thêm thông tin, nhưng đã 1,5 tháng trôi qua vẫn chưa nhận được phản hồi từ địa phương này.
Ngày 30/8, tại Hà Nội xảy ra vụ cháy điểm giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, gây nguy hiểm cho kết cấu công trình. Do đó, ngày 2/9, Bộ Xây dựng có chỉ thị yêu cầu di dời tất cả điểm giữ xe ra khỏi các dạ cầu.
Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng TPHCM đã ban hành văn bản chỉ đạo UBND các phường, xã khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng gầm cầu cạn làm điểm giữ xe trái phép trước 30/10.