Bãi xe dưới gầm cầu ở TPHCM: Nơi dọn sạch, chỗ còn nhếch nhác

Ghi nhận của phóng viên Dân trí ngày 4/11, điểm giữ xe trái phép dưới gầm cầu Him Lam, đường Nguyễn Thị Thập đã được lực lượng chức năng phường Tân Hưng di dời.

Bên cạnh đó, nhà chức trách cũng cho xây gờ bê tông, dựng hàng rào bằng lưới B40 để người dân không tái diễn cảnh để xe trái phép.

Các ô tô đã được phường Tân Hưng di dời khỏi gầm cầu Him Lam (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngược lại, gầm cầu Him Lam thuộc xã Bình Hưng, theo ghi nhận của phóng viên vẫn còn cả chục chiếc ô tô được gửi tại đây. Khu vực này được chia ra nhiều ô để biến thành điểm giữ ô tô 24/24.

Ngoài ra, một số người trông coi ô tô cũng nấu ăn, sinh hoạt dưới gầm cầu, cộng thêm lá cây, rác thải tạo nên cảnh tượng vô cùng nhếch nhác.

Cách đó khoảng 1km, gầm cầu Ông Lớn trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng) vẫn còn ô tô để tại khu vực này, một số hộ dân kinh doanh cây cảnh cũng mang các chậu cảnh vào để tại đây.

Đường chui dưới gầm cầu Him Lam được xây gờ bê tông để ngăn tái diễn tình trạng để xe trái phép (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trả lời Dân trí, lãnh đạo UBND phường Tân Hưng cho biết, bãi giữ xe nằm dưới gầm cầu Him Lam là điểm giữ xe tự phát, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh và giấy chứng nhận an toàn PCCC.

Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và các sở ngành đến kiểm tra, rà soát, UBND phường Tân Hưng đã giao công an phường, các phòng ban chuyên môn phối hợp cùng Công ty Cổ phần Him Lam có biện pháp buộc các cá nhân đang sử dụng trái phép khu đất tháo dỡ, di dời và tổ chức rào chắn để đảm bảo mục đích sử dụng đất và an ninh trật tự.

Đồng thời, UBND phường Tân Hưng đề nghị Công ty Cổ phần Him Lam nhanh chóng xây dựng đầu tư đường song hành theo đúng quy hoạch và đưa công trình vào sử dụng.

Nhiều ô tô vẫn còn để dưới gầm cầu Him Lam phía xã Bình Hưng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong khi đó, phóng viên Dân trí cũng liên hệ UBND xã Bình Hưng để nắm thêm thông tin, nhưng đã 1,5 tháng trôi qua vẫn chưa nhận được phản hồi từ địa phương này.