Truy nã người đàn ông Hàn Quốc môi giới mại dâm ở TPHCM

TAND TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Hwang ChangNam (45 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 5 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Liên quan đến vụ án, Mon Sang Ho (quản lý chung của quán karaoke) đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, đồng thời tách vụ án để xử lý sau khi bắt được đối tượng này.

Bị cáo Hwang ChangNam (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ, tháng 7/2023, ChangNam nhận chuyển nhượng một quán karaoke trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Sài Gòn. Để thu hút khách đến ăn uống, hát karaoke, bị cáo chủ trương cho các nữ tiếp viên bán dâm khi khách có nhu cầu.

Theo quy định của quán, mỗi ngày khi vào làm việc, các nữ tiếp viên phải báo danh tại quầy lễ tân. Những người có nhu cầu bán dâm sẽ được phát vòng tay màu đỏ và tên được khoanh tròn số thứ tự trên bảng danh sách.

Khi có khách đến quán, Moon Sang Ho sẽ trực tiếp giới thiệu các dịch vụ và thông báo việc quán karaoke cho phép nhân viên nữ đi bán dâm để khách lựa chọn.

Giá mua bán dâm do tiếp viên và khách tự thỏa thuận, tuy nhiên, thông thường quản lý người Hàn Quốc giới thiệu cho khách mức giá 2,3 triệu đồng đối với hình thức "tàu nhanh", hoặc 3,8 triệu đồng khi qua đêm.

Một người bán dâm khai nhận mình là nhân viên của quán karaoke do ChangNam làm chủ. Ngày 29/12/2023, khi có 3 khách người Hàn Quốc đến quán để giải trí, Moon đã giới thiệu dịch vụ tiếp viên nữ bán dâm. Sau khi lựa chọn, nhóm khách này đưa các tiếp viên đi “vui vẻ” thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.