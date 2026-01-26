Đối tượng truy nã đặc biệt ẩn náu trong khách sạn ở TPHCM

Ngày 26/1, Công an phường Tân Hưng, TPHCM, cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã đặc biệt, khi đang lẩn trốn trong khách sạn trên địa bàn.

Đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, lúc 7h45 cùng ngày, Tổ công tác Công an phường Tân Hưng, gồm: Trung tá Triệu Ngọc Vịnh, Thượng uý Phạm Văn Đồng và Thượng uý Trần Đức Lương, tiến hành kiểm tra hành chính định kỳ tại Khách sạn Bin Bin, địa chỉ số 42 đường 73.

Tại đây, nhà chức trách phát hiện một thanh niên có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục né tránh. Qua tra cứu và đối chiếu thông tin, cảnh sát xác định người này là Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, ngụ TP Hà Nội).

Đáng chú ý, Vũ chính là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổ công tác đã tiến hành khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an phường Tân Hưng, việc bắt giữ đối tượng truy nã khẳng định hiệu quả của công tác quản lý cư trú chặt chẽ, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” trong đợt cao điểm "50 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cư trú kết hợp tấn công trấn áp tội phạm".

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong những ngày giáp Tết.