Môi giới mại dâm, chủ quán karaoke người Hàn Quốc lĩnh án

Ngày 27/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hwang ChangNam (45 tuổi) 5 năm tù, Jung JongPil (55 tuổi, cùng quốc tịch Hàn Quốc) 4 năm tù về tội Môi giới mại dâm.

Cùng tội danh, các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2003, ChangNam nhập cảnh vào Việt Nam và bắt đầu hoạt động kinh doanh tại TPHCM. Đến tháng 7/2023, ChangNam nhận chuyển nhượng một quán karaoke trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Sài Gòn.

Bị cáo Hwang ChangNam (bìa trái, trong cùng) và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Để thu hút khách đến ăn uống, hát karaoke, ChangNam chủ trương cho các nữ tiếp viên của quán được bán dâm khi khách có nhu cầu. Sau đó, ChangNam chỉ đạo Jung JongPil, là quản lý quán, tạo lập các trang mạng xã hội để quảng bá dịch vụ, đồng thời trực tiếp trả lời, tư vấn khi khách hỏi về hoạt động mua bán dâm.

Theo quy định của quán, mỗi ngày khi vào làm việc, các nữ tiếp viên phải báo tên tại quầy lễ tân. Những người có nhu cầu bán dâm sẽ được phát vòng tay màu đỏ và khoanh tròn số thứ tự tên trên bảng danh sách. Giá bán dâm do tiếp viên và khách tự thỏa thuận, tuy nhiên, thông thường quản lý người Hàn Quốc sẽ giới thiệu cho khách mức giá “tàu nhanh” 2,5 triệu đồng, hoặc 3,8 triệu đồng cho hình thức qua đêm.

Rạng sáng 30/12/2023, Công an TPHCM tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn quận 1 và một căn hộ tại quận 7 (cũ), phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định các cô gái bán dâm đều là nhân viên của quán karaoke do ChangNam làm chủ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ChangNam cùng các đồng phạm thực hiện hành vi môi giới mại dâm nhằm tăng doanh thu cho quán, không trực tiếp thu lợi từ hoạt động môi giới mại dâm.