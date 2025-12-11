Môi giới mại dâm tại TPHCM, cựu tiếp viên hàng không cùng nhân tình lĩnh án

Sau một ngày nghị án, sáng 11/12, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Thanh Tuyền (32 tuổi, ngụ TPHCM) 4 năm tù, Zhang Lei (50 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 3 năm 6 tháng tù về tội Môi giới mại dâm.

Cùng tội danh trên, các bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng.

Bị cáo Tuyền và Zhang Lei tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo HĐXX, Tuyền và đồng phạm không có tình tiết tăng nặng. Bị cáo Lei và nhân tình được tòa ghi nhận cho tình tiết giảm nhẹ là đầu thú, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt.

Theo hồ sơ vụ án, Tuyền sinh ra và lớn lên tại Quảng Ngãi. Năm 18 tuổi, Tuyền ra Hà Nội sinh sống và làm tiếp viên hàng không. Đến năm 2022, Tuyền chuyển vào TPHCM làm việc.

Khoảng tháng 5/2022, Zhang Lei và Tuyền (sống chung như vợ chồng) mở một địa điểm kinh doanh ăn uống, karaoke trên địa bàn quận 5 cũ. Thời gian đầu, Zhang Lei trực tiếp quản lý nhà hàng, sau đó giao lại cho Tuyền điều hành.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Hai người thuê Nguyễn Hữu Chí (46 tuổi) làm tổng quản lý; Nguyễn Quốc Anh (42 tuổi) làm quản lý tiếp viên nữ; Đỗ Xuân Hoàng (27 tuổi) làm bảo vệ, giám sát tiếp viên; Lê Thúy Diễm và Trần Thị Thúy Liễu (cùng 37 tuổi) làm quản lý tiếp viên nữ.

Để thu hút khách đến ăn uống, hát karaoke nhằm tăng lợi nhuận, Zhang Lei và Tuyền cho phép tiếp viên nữ ra ngoài bán dâm. Khi khách có nhu cầu, họ sẽ thỏa thuận trực tiếp với quản lý tiếp viên. Giá bán dâm được xác định là 4 triệu đồng/lần hoặc 7 triệu đồng/lượt tùy thỏa thuận.

Hàng ngày, khi tiếp viên đến làm việc, Hoàng ghi mã số và tên vào sổ. Nếu người nào đăng ký bán dâm thì ký hiệu bằng chữ in hoa; không bán dâm thì ghi bằng chữ thường.

Tối 17/12/2023, Công an TPHCM kiểm tra hành chính hai khách sạn trên địa bàn quận 5, phát hiện 5 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Những người bán dâm khai là tiếp viên của nhà hàng do Tuyền và Zhang Lei điều hành. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh của hai người này và phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan hoạt động mại dâm.

Ngày 20/12/2023, Zhang Lei và Tuyền đến Công an TPHCM đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Tuyền khai việc để nhân viên bán dâm nhằm tăng doanh thu cho nhà hàng chứ bản thân không hưởng lợi trực tiếp từ tiền bán dâm. Cựu tiếp viên hàng không cũng khai doanh thu nhà hàng khoảng 2,4 tỷ đồng, dùng để trả lương và tái đầu tư hoạt động kinh doanh.

Đối với những người mua dâm và bán dâm, Công an TPHCM đã ra quyết định xử phạt hành chính theo quy định.