Tạm ngừng phiên tòa ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng đại gia ở TPHCM

Ngày 15/5, TAND Khu vực 5 (TPHCM) tiếp tục xét xử vụ án ly hôn giữa bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (48 tuổi, ngụ TPHCM) và ông Hồ Ngọc Tiên Trung (54 tuổi).

Theo kế hoạch, đại diện Viện KSND Khu vực 5 sẽ phát biểu quan điểm giải quyết vụ án. Tuy nhiên, HĐXX quyết định quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Tại phiên tòa, HĐXX cho biết đã nhận được đơn khiếu nại của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn.

Bà Ngọc Anh tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Phía nguyên đơn đề nghị HĐXX tách phần quan hệ hôn nhân để giải quyết trước, còn các vấn đề liên quan đến tài sản sẽ được xem xét ở giai đoạn sau. Tuy nhiên, luật sư của bị đơn không đồng ý và đề nghị tòa không tách vụ án.

Bên cạnh đó, phía bị đơn cũng đề nghị thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ nhằm làm rõ một số nội dung của vụ án.

Sau thời gian hội ý, HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ; đồng thời HĐXX cho biết việc có tách vụ án hay không thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của chánh án.

Theo hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, bà Ngọc Anh và ông Trung tổ chức đám cưới vào tháng 10/2001 sau nhiều năm quen biết, tìm hiểu.

Tháng 3/2015, sau 14 năm chung sống, ông Trung nộp đơn xin ly hôn tại TAND quận Bình Thạnh (nay là TAND Khu vực 5) với lý do hôn nhân không hạnh phúc, mục đích hôn nhân không đạt được.

Trong các bản khai sau đó, ông Trung cho rằng mâu thuẫn phát sinh từ cuối năm 2014 khi ông có quan hệ với người phụ nữ khác. Theo ông, vợ chồng không thể hàn gắn nên đã ly thân.

Hòa giải không thành, ông Trung giữ nguyên yêu cầu ly hôn. Đến năm 2016, bà Ngọc Anh có yêu cầu phản tố, đề nghị chia tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân nhưng cho biết chưa thu thập đầy đủ tài liệu liên quan.

Sau nhiều năm xác minh, thu thập chứng cứ, đến năm 2024, ông Trung bất ngờ thay đổi yêu cầu khởi kiện, từ xin ly hôn sang đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật.

Ông Trung cho rằng giấy chứng nhận kết hôn có nhiều dấu hiệu bất thường như vợ chồng ký nhầm vị trí, ký trước khi hoàn tất thông tin giấy tờ tùy thân và chữ ký trong sổ hộ tịch không phải của ông.

Phía bà Ngọc Anh không đồng ý với yêu cầu hủy hôn nhân. Bà cho rằng quan hệ vợ chồng được xác lập hợp pháp, hoàn toàn tự nguyện và không có chuyện lừa dối.

Theo bà Ngọc Anh, hai người quen nhau từ năm 1996 khi còn là sinh viên nghèo tại TPHCM và duy trì tình cảm trong nhiều năm dù gia đình hai bên không ủng hộ do khác biệt về quan điểm và hoàn cảnh sống. Trong khoảng thời gian đó, cả hai từng nhiều lần chia tay rồi quay lại.

Bà thừa nhận trong thời gian chia tay từng xảy ra “sự việc ngoài ý muốn”, song khẳng định ông Trung biết rõ việc không cùng huyết thống với con gái nhưng vẫn chấp nhận và đồng ý để cháu mang họ của mình.

Sau đó, hai người tổ chức lễ cưới tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) và TPHCM với sự chứng kiến của gia đình, bạn bè hai bên. Bà Ngọc Anh khẳng định toàn bộ thủ tục đăng ký kết hôn được thực hiện đúng quy định và có cán bộ tư pháp hướng dẫn.

Theo bà Ngọc Anh, thời gian đầu hôn nhân khá hạnh phúc, hai người cùng gây dựng hệ thống nha khoa thẩm mỹ. Tuy nhiên, từ khoảng năm 2010, khi điều kiện kinh tế khá giả hơn thì mâu thuẫn bắt đầu phát sinh.

Bà cho rằng trong nhiều biên bản làm việc tại tòa từ năm 2015 đến 2024, ông Trung đều xác nhận hôn nhân là tự nguyện và vẫn sử dụng giấy chứng nhận kết hôn trong các giao dịch dân sự, bao gồm cả việc mua bán nhà đất đứng tên hai vợ chồng.

Theo bà Ngọc Anh, chỉ đến khi bà yêu cầu chia toàn bộ tài sản và đề nghị tòa thu thập chứng cứ liên quan đến 4 người con ngoài giá thú của chồng với người phụ nữ khác thì ông Trung mới chuyển sang yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật.

Tại phiên tòa, ông Trung giữ nguyên quan điểm đề nghị hủy hôn nhân và không đồng ý chia tài sản chung vì cho rằng quan hệ hôn nhân không hợp pháp. Tuy nhiên, ông đồng ý chia cho vợ 20% giá trị tài sản và mong muốn vụ việc sớm kết thúc.

Trong khi đó, bà Ngọc Anh yêu cầu được ly hôn và đề nghị chia khối tài sản trị giá hơn 1.294 tỷ đồng, trong đó phần bà yêu cầu được nhận là hơn 674 tỷ đồng.