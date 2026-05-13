Bạn gái giúp "trùm" ma túy Bùi Đình Khánh bỏ trốn như thế nào?
(Dân trí) - Biết Bùi Đình Khánh gây án nghiêm trọng và đang bỏ trốn, bạn gái cùng một số người quen vẫn hỗ trợ gọi taxi, liên lạc nơi ẩn náu và chuyển tiền cho nghi phạm.
Sáng 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm liên quan hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng, khiến một chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.
Trong số 19 bị cáo nói trên, có nữ bị cáo trẻ tuổi Triệu Nguyễn Hoài Thương (21 tuổi) là bạn gái của "trùm" ma túy Bùi Đình Khánh, bị xét xử tội Che giấu tội phạm.
Về tội danh của bị cáo Thương, theo cáo trạng, sau khi nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh, Bùi Đình Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Tối 17/4/2025, Bùi Đình Khánh liên tục gọi điện cho nhiều người quen để hỗ trợ lẩn trốn.
Khánh gọi cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền, thông báo đồng phạm Hà Thương Hải đã bị công an bắt, còn mình đang bỏ trốn. Khánh nhờ Thương tìm taxi đón mình tại khu vực quốc lộ 18A, đồng thời nhờ Hiền liên hệ người quen để xin ở nhờ tại một phòng trọ ở huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Để tránh bị phát hiện, Khánh vào khu tập thể Quân y gần chân đồi Yên Lập lấy quần áo kiểu bộ đội mặc lên người nhằm thay đổi nhận dạng. Sau đó, Khánh gọi cho mẹ nhờ chuyển ví giấy tờ cá nhân thông qua anh họ là Bùi Xuân Hiến.
Khoảng 23h cùng ngày, Hiến lái ô tô đến khu vực Yên Lập đón được Khánh. Trên xe, Khánh kể lại hành vi phạm tội và nhờ chở đi Đông Triều. Để xóa dấu vết, Khánh vứt bỏ hai điện thoại cá nhân rồi dùng điện thoại của Hiến liên lạc với nhiều người.
Theo hồ sơ, thời điểm này Thương và Hiền đã biết Khánh cùng Hải liên quan vụ mua bán ma túy, sử dụng súng gây chết người. Dù vậy, Thương vẫn liên hệ nhiều hãng taxi tại Hà Nội để tìm xe đón Khánh bỏ trốn.
Sau nhiều cuộc gọi, tài xế Nguyễn Kiên Cường đồng ý nhận chở khách. Theo yêu cầu của tài xế, Thương chuyển trước 1,5 triệu đồng tiền cước để xe di chuyển về khu vực Mạo Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Khánh sau đó liên tục thay đổi địa điểm đón, dùng tài khoản Telegram tên “BXH” gửi tọa độ cho Hiền để chuyển tiếp cho Thương và tài xế taxi. Tuy nhiên, do thấy không an toàn, Khánh không lên xe như kế hoạch. Chuyến xe bị hủy, tài xế hoàn lại 500.000 đồng sau khi trừ chi phí đi đường.
Rạng sáng 18/4, Khánh tiếp tục di chuyển bằng nhiều phương tiện từ Quảng Ninh qua Hải Dương rồi lên Hà Nội. Trên đường đi, Khánh nhiều lần gọi điện nhờ bạn bè liên hệ người quen để mở cửa phòng trọ cho mình ẩn náu nhưng không thành.
Khoảng 9h ngày 18/4, Khánh thuê taxi khác đi Phú Thọ rồi nhờ người quen vay 10 triệu đồng để tiếp tục bỏ trốn. Sau khi nhận tiền mặt, Khánh đổi hướng di chuyển vào miền Nam.
Khi đến phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Khánh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.
Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác của Hải nhằm mục đích mua bán. Cơ quan điều tra cáo buộc Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.
Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, bị can tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.
Theo cáo buộc, Hà Thương Hải giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg, để bán. Hải còn bị xác định bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.
Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.
Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu AK. Nguyễn Hữu Đằng bị cáo buộc dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.
Cơ quan điều tra cũng cáo buộc nhiều người tham gia hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng, trong đó có hành vi cho vay tiền, thuê taxi, chở đi lẩn trốn và cung cấp phương tiện liên lạc.