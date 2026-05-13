Bạn gái giúp "trùm" ma túy Bùi Đình Khánh bỏ trốn như thế nào?

Sáng 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 18 đồng phạm liên quan hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng, khiến một chiến sĩ công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: Hoàng Dũng).

Trong số 19 bị cáo nói trên, có nữ bị cáo trẻ tuổi Triệu Nguyễn Hoài Thương (21 tuổi) là bạn gái của "trùm" ma túy Bùi Đình Khánh, bị xét xử tội Che giấu tội phạm.

Về tội danh của bị cáo Thương, theo cáo trạng, sau khi nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh, Bùi Đình Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập, phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Tối 17/4/2025, Bùi Đình Khánh liên tục gọi điện cho nhiều người quen để hỗ trợ lẩn trốn.

Khánh gọi cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền, thông báo đồng phạm Hà Thương Hải đã bị công an bắt, còn mình đang bỏ trốn. Khánh nhờ Thương tìm taxi đón mình tại khu vực quốc lộ 18A, đồng thời nhờ Hiền liên hệ người quen để xin ở nhờ tại một phòng trọ ở huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Để tránh bị phát hiện, Khánh vào khu tập thể Quân y gần chân đồi Yên Lập lấy quần áo kiểu bộ đội mặc lên người nhằm thay đổi nhận dạng. Sau đó, Khánh gọi cho mẹ nhờ chuyển ví giấy tờ cá nhân thông qua anh họ là Bùi Xuân Hiến.

Khoảng 23h cùng ngày, Hiến lái ô tô đến khu vực Yên Lập đón được Khánh. Trên xe, Khánh kể lại hành vi phạm tội và nhờ chở đi Đông Triều. Để xóa dấu vết, Khánh vứt bỏ hai điện thoại cá nhân rồi dùng điện thoại của Hiến liên lạc với nhiều người.

Theo hồ sơ, thời điểm này Thương và Hiền đã biết Khánh cùng Hải liên quan vụ mua bán ma túy, sử dụng súng gây chết người. Dù vậy, Thương vẫn liên hệ nhiều hãng taxi tại Hà Nội để tìm xe đón Khánh bỏ trốn.

Sau nhiều cuộc gọi, tài xế Nguyễn Kiên Cường đồng ý nhận chở khách. Theo yêu cầu của tài xế, Thương chuyển trước 1,5 triệu đồng tiền cước để xe di chuyển về khu vực Mạo Khê, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Khánh sau đó liên tục thay đổi địa điểm đón, dùng tài khoản Telegram tên “BXH” gửi tọa độ cho Hiền để chuyển tiếp cho Thương và tài xế taxi. Tuy nhiên, do thấy không an toàn, Khánh không lên xe như kế hoạch. Chuyến xe bị hủy, tài xế hoàn lại 500.000 đồng sau khi trừ chi phí đi đường.

Bị cáo Bùi Đình Khánh và Triệu Nguyễn Hoài Thương (Ảnh: Hoàng Dũng).

Rạng sáng 18/4, Khánh tiếp tục di chuyển bằng nhiều phương tiện từ Quảng Ninh qua Hải Dương rồi lên Hà Nội. Trên đường đi, Khánh nhiều lần gọi điện nhờ bạn bè liên hệ người quen để mở cửa phòng trọ cho mình ẩn náu nhưng không thành.

Khoảng 9h ngày 18/4, Khánh thuê taxi khác đi Phú Thọ rồi nhờ người quen vay 10 triệu đồng để tiếp tục bỏ trốn. Sau khi nhận tiền mặt, Khánh đổi hướng di chuyển vào miền Nam.

Khi đến phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Khánh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.