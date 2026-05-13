"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh được dẫn giải tới tòa

Ngày 13/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh cùng đồng phạm liên quan hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 7h40 cùng ngày, các bị cáo được đưa đến phòng xử án tại trụ sở TAND tỉnh Quảng Ninh.

Bị cáo Bùi Đình Khánh và nhiều bị cáo khác có sức khỏe tốt, tinh thần ổn định.

Bị cáo Bùi Đình Khánh chuẩn bị được dẫn giải vào phòng xử án (Ảnh: Nguyễn Dương).

Lúc 8h, thư ký phiên tòa công bố nội quy phiên tòa cho các bị cáo và người tham dự phiên tòa nắm được để chấp hành.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, tại phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh, Bùi Đình Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng 8.673,37 gram, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về để bán.

Một nữ bị cáo vừa xuống xe được dẫn giải vào phòng xử án (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ngoài số heroin trên, Khánh còn mua của Hải 200 viên thuốc lắc cùng nhiều loại ma túy khác, tổng khối lượng 87 gram gồm MDMA, Ketamine và Methamphetamine nhằm mục đích mua bán.

Bùi Đình Khánh thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cáo buộc, từ tháng 8/2023 đến ngày 17/4/2025, Khánh cất giấu 2 khẩu súng AK, một khẩu colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh là Nguyễn Đăng Khải tử vong. Sau đó, bị can tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Hà Thương Hải bị cáo buộc cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg, để bán. Hải còn bán 200 viên thuốc lắc cho Bùi Đình Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.

Ngày 16/4/2025, Hải bị phát hiện tàng trữ nhiều loại ma túy trên ô tô tại phường Bãi Cháy. Cùng ngày, tại căn hộ ở chung cư Green Bay Garden, Hải còn cung cấp ma túy cho Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông sử dụng.

Cơ quan điều tra cho rằng Hải cùng Khánh cất giấu 2 khẩu AK, một khẩu colt xoay và nhiều đạn quân dụng để chống trả lực lượng chức năng. Số vũ khí này sau đó được Khánh sử dụng trong vụ nổ súng khiến một cán bộ công an hy sinh.

Ngô Văn Tuyên bị cáo buộc tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, rồi chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị xác định giúp Khánh và Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin, đồng thời quản lý, nạp đạn cho 2 khẩu AK. Hai người này còn bị cáo buộc bàn bạc việc sử dụng súng chống trả lực lượng chức năng.

Nguyễn Hữu Đằng bị cho là nhận 50 viên thuốc lắc từ Khánh để làm “hàng mẫu” bán cho khách. Ngày 17/4/2025, Đằng dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin thì bị bắt quả tang.

Đinh Văn Thiết bị cáo buộc giúp Hà Thương Hải vận chuyển 16 bánh heroin từ Phú Thọ đến chung cư Green Bay ở Quảng Ninh. Sau khi Khánh bỏ trốn, Thiết còn hỗ trợ liên lạc để vay 10 triệu đồng phục vụ việc lẩn trốn.

Nguyễn Văn Linh được xác định đã ba lần dùng ôtô vận chuyển tổng cộng 40 bánh heroin cho Hà Thương Hải từ Phú Thọ đến Hà Nội và Quảng Ninh.

Nguyễn Thị Phương và Dương Tiến Tú bị cáo buộc mua bán, tàng trữ nhiều loại ma túy với tổng khối lượng lớn. Hai người còn nhiều lần tổ chức sử dụng ma túy tại phòng trọ ở Hà Nội.

Nguyễn Quang Tư bị cáo buộc mua bán hàng trăm gram ma túy tổng hợp và một bánh heroin để bán lại cho các đầu mối khác.

Vũ Hồng Sơn bị xác định đã bán cho Hà Thương Hải một khẩu AK kèm 30 viên đạn cùng một khẩu colt xoay với giá 30 triệu đồng từ năm 2023.

Ngoài các đối tượng trực tiếp tham gia đường dây ma túy, cơ quan điều tra còn cáo buộc nhiều người có hành vi che giấu, hỗ trợ Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau vụ nổ súng.

Theo đó, Ngô Thị Thơ và Nguyễn Thị Hạnh bị cho là đã cho Khánh vay 10 triệu đồng dù biết đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Bùi Xuân Hiến dùng ô tô chở Khánh bỏ trốn, cung cấp điện thoại và đồ dùng cá nhân.

Triệu Nguyễn Hoài Thương bị cáo buộc thuê taxi từ Hà Nội về Quảng Ninh để đón Khánh đi trốn. Triệu Thị Hiền hỗ trợ liên lạc, tìm người giúp sức cho Khánh. Lò Văn Minh biết Khánh phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nhưng không trình báo công an.