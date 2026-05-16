Bùi Đình Khánh và nỗi ân hận muộn màng "được ăn học nhưng thiếu tu dưỡng"

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 15/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm đối với 19 bị cáo trong vụ án mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại phường Bãi Cháy ngày 17/4/2025.

Bị cáo Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú phường Việt Hưng, Quảng Ninh) bị tuyên tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

HĐXX nhận định Khánh giữ vai trò cầm đầu đường dây ma túy hoạt động từ Phú Thọ đến Quảng Ninh, đồng thời trực tiếp sử dụng súng AK chống trả lực lượng chức năng, khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi làm nhiệm vụ.

HĐXX tuyên án (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cùng vụ án, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng cùng bị tuyên án tử hình. Các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 12 năm tù đến chung thân. Nhóm bị cáo phạm tội Che giấu tội phạm bị tuyên từ 15 đến 21 tháng tù. Trong đó, Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Khánh, được hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ.

Đường dây ma túy lớn và cuộc giao dịch đẫm máu

Theo nội dung bản án, từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Bùi Đình Khánh chuẩn bị nơi cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hà Thương Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh tiêu thụ. Ngoài heroin, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác gồm MDMA, Ketamine, Methamphetamine để bán kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định Khánh cùng Hải cất giấu 2 khẩu AK, một khẩu colt xoay cùng nhiều đạn quân dụng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Hà Thương Hải bị cáo buộc giữ vai trò quan trọng trong đường dây khi cùng đồng phạm tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg để bán. Hải còn bán 200 viên thuốc lắc cho Khánh tại Hà Nội vào cuối tháng 2/2025.

Ngô Văn Tuyên bị xác định tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ, rồi chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn bị cáo buộc giúp Khánh, Hải cất giấu, vận chuyển 16 bánh heroin; đồng thời quản lý, nạp đạn cho hai khẩu AK để chuẩn bị chống trả lực lượng chức năng. Nguyễn Hữu Đằng, bác ruột của Khánh, bị bắt quả tang khi dùng xe bán tải vận chuyển 16 bánh heroin đi tiêu thụ.

Nhóm bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cũng theo nội dung bản án, khoảng 21h ngày 17/4/2025, Khánh cùng đồng phạm mang ma túy và nhiều vũ khí đến khu vực cổng chào Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) để giao dịch.

Khi bị lực lượng công an vây bắt, Khánh dùng súng AK bắn khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Thượng úy Khải sau đó được truy thăng quân hàm thiếu tá.

Hành trình gây án và trốn chạy

Chiều 13/5, tại phần xét hỏi, Bùi Đình Khánh là bị cáo đầu tiên được HĐXX yêu cầu lên bục khai báo.

Khánh khai quá trình mua bán ma túy được thực hiện thông qua một người tên Thanh bằng ứng dụng Telegram. Tuy nhiên, sau khi bị công an địa phương mời làm việc liên quan vụ mua bán vũ khí, bị cáo bỏ kênh liên lạc này.

Theo lời khai, mỗi lần cần trao đổi, Khánh phải nhờ người bác chuyển lời rồi gặp trực tiếp Thanh để giao dịch. Khánh cho biết nhóm này thống nhất mua bán khoảng 16 bánh heroin. Ban đầu, giá mỗi bánh là 130 triệu đồng, sau đó tăng lên 150 triệu đồng rồi chốt ở mức 170 triệu đồng.

Bị cáo khai từng trao đổi với Thanh về việc bán số heroin trên cho người Trung Quốc và yêu cầu đối tác đưa khách sang Hạ Long để giao dịch trực tiếp. Để chuẩn bị cho cuộc mua bán, Khánh mang theo một khẩu súng AK và một quả lựu đạn không có kíp nổ trên ô tô.

“Bị cáo nhìn qua cửa kính phụ thấy Thanh ngồi ở hàng ghế dưới sau ghế lái. Bị cáo đưa hàng cho Thanh kiểm tra rồi nhận khoảng 2,7 tỷ đồng”, Khánh khai tại tòa.

Bị cáo Bùi Đình Khánh nói lời sau cùng tại tòa (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo lời bị cáo, trong lúc giao dịch chưa hoàn tất, Khánh nhìn qua gương chiếu hậu thấy một số người mặc đồ đen quật ngã Hà Thương Hải.

Khánh khai sau đó đã bắn chỉ thiên rồi giằng co với lực lượng chức năng. Trong lúc hỗn loạn, bị cáo nổ súng về phía ô tô đối phương nhưng “không nghĩ viên đạn trúng cán bộ công an dẫn đến tử vong”.

Sau vụ nổ súng, Khánh tiếp tục lái ô tô đuổi theo xe bán tải đang chở Hà Thương Hải bị áp tải đi vì cho rằng Hải là “anh em kết nghĩa”, muốn giải cứu.

Tối 17/4, Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập, phường Đông Mai, Quảng Ninh. Tại đây, bị cáo liên tục gọi điện cho nhiều người quen để nhờ hỗ trợ lẩn trốn. Để tránh bị phát hiện, Khánh vào khu tập thể Quân y gần chân đồi Yên Lập lấy quần áo kiểu bộ đội mặc lên người nhằm thay đổi nhận dạng.

Sau đó, Khánh gọi cho mẹ nhờ chuyển ví giấy tờ cá nhân thông qua anh họ là Bùi Xuân Hiến. Khoảng 23h cùng ngày, Hiến lái ô tô đến đón Khánh rồi chở đi Đông Triều. Trên đường bỏ trốn, Khánh vứt bỏ hai điện thoại cá nhân, dùng điện thoại của Hiến liên lạc với nhiều người khác để tìm nơi ẩn náu.

Rạng sáng 18/4, bị cáo tiếp tục di chuyển từ Quảng Ninh qua Hải Dương lên Hà Nội rồi thuê taxi đi Phú Thọ. Sau khi vay được 10 triệu đồng, Khánh tiếp tục di chuyển vào miền Nam. Khi đến phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Khánh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

"Bản án này là thích đáng, đúng người, đúng tội"

Sáng 14/5, HĐXX xét hỏi Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh. Trả lời tại tòa, Thương thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội Che giấu tội phạm là đúng, không oan sai.

Bị cáo khai quen Khánh qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm. Do Thương học ở Thái Nguyên còn Khánh làm ăn tại Quảng Ninh nên hai người ít gặp mặt. Trong thời gian quen biết, cả hai từng đi ăn, xem phim và nghe nhạc cùng nhau.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương nói lời sau cùng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo lời khai, khoảng 7h ngày 18/4, Khánh dùng số điện thoại lạ gọi cho Thương. Thời điểm đó, bị cáo đã biết Khánh “bắn chết người”.

Khánh nhờ Thương tìm taxi đón tại khu vực quốc lộ 18A để bỏ trốn. Thương sau đó lên mạng tìm số điện thoại taxi rồi liên hệ nhiều hãng xe tại Hà Nội.

Một tài xế đồng ý nhận chở khách sau khi Thương chuyển trước 1,5 triệu đồng tiền cước. Tuy nhiên, do thấy không an toàn nên Khánh không lên xe như kế hoạch. Chuyến xe sau đó bị hủy.

Tại tòa, nữ bị cáo nói bản thân ân hận vì “đặt niềm tin vào tình cảm không đúng nơi, đúng chỗ”.

Chiều 14/5, khi HĐXX công bố nhiều bị hại không yêu cầu bồi thường tài sản, Bùi Đình Khánh đứng dậy nói lời cảm ơn. “Bị cáo gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ Khải đã hy sinh do bị cáo gây ra”, Khánh trình bày trước tòa.

Trong lời nói sau cùng chiều 15/5, Khánh tiếp tục xin lỗi gia đình Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải và các bị cáo khác vì bản thân là người cầm đầu, khiến nhiều người liên lụy.

Bị cáo nói được gia đình cho ăn học đầy đủ nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức, không đủ bản lĩnh trước cám dỗ lợi nhuận nên phạm tội. “Bản án này là thích đáng, đúng người, đúng tội, không có gì sai”, Khánh nói trước khi tòa tuyên án.