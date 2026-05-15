"Trùm" ma túy Bùi Đình Khánh bị tuyên phạt tử hình

Chiều 15/5, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy đặc biệt lớn, sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh hy sinh.

HĐXX tuyên án (Ảnh: Nguyễn Dương).

HĐXX tuyên phạt Bùi Đình Khánh (31 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) tử hình về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 9 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Hà Thương Hải (31 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, Phú Thọ) bị tuyên tù chung thân về tội Giết người; tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy; 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy; 8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 2 năm tù về tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Ngô Văn Tuyên (41 tuổi, trú tại xã Thu Cúc, Phú Thọ) nhận án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tổng hợp với bản án hình sự phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là tử hình.

Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi, trú tại phường Hồng Gai, Quảng Ninh), bác ruột của Khánh, bị tuyên tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

HĐXX tuyên phạt mức án chung thân đối với Hà Quang Sơn và Hoàng Văn Đông cùng về các tội Giết người; Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Các bị cáo nghe tuyên án (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nguyễn Thị Phương bị tuyên chung thân về các tội Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Dương Tiến Tú và Nguyễn Văn Linh cùng bị tuyên tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 12 năm đến 21 năm 6 tháng tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm bị cáo phạm tội Che giấu tội phạm bị tuyên từ 15 đến 21 tháng tù. Trong đó, Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Khánh, và Nguyễn Thị Hạnh, vợ của Hải, được hưởng án treo do đang nuôi con nhỏ, thời gian thử thách 30 tháng.

Bị cáo Thương nói lời sau cùng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo nội dung bản án, Bùi Đình Khánh và Hà Thương Hải giữ vai trò trung tâm trong đường dây ma túy hoạt động từ Phú Thọ đến Quảng Ninh.

Từ tháng 2 đến ngày 17/4/2025, Khánh chuẩn bị địa điểm cất giấu 25 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 8,6kg, do Hải cùng đồng phạm vận chuyển từ Phú Thọ về Quảng Ninh tiêu thụ.

Ngoài heroin, Khánh còn mua 200 viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác từ Hải để bán kiếm lời. Bị cáo đồng thời cất giấu súng, đạn quân dụng nhằm chống trả khi bị lực lượng chức năng phát hiện.

Khoảng 21h ngày 17/4/2025, Khánh cùng Hà Thương Hải, Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn mang ma túy cùng nhiều vũ khí đến khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy để giao dịch.

Khi bị lực lượng công an vây bắt, Khánh dùng súng AK bắn khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải tử vong (sau hy sinh, Thượng úy Nguyễn Đăng Khải được truy thăng cấp hàm lên thiếu tá). Sau đó, bị cáo tiếp tục nổ súng và lái ôtô đâm vào xe của lực lượng chức năng, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định Hà Thương Hải cùng đồng phạm còn tàng trữ 40 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 13,8kg nhằm mục đích mua bán.

Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi dùng ô tô vận chuyển 16 bánh heroin đi tiêu thụ.

Bị cáo Khánh nói lời sau cùng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Dù không thừa nhận hành vi phạm tội, Ngô Văn Tuyên bị HĐXX xác định đã tàng trữ 40 bánh heroin tại xã Thu Cúc, sau đó chỉ đạo Nguyễn Thị Phương và Hà Thương Hải tìm đầu mối tiêu thụ.

Nói lời sau cùng trước tòa, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn và xin được hưởng khoan hồng.

Bùi Đình Khánh khai bản thân được ăn học đầy đủ nhưng thiếu tu dưỡng đạo đức, vì lòng tham mà sa vào con đường phạm pháp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

“Bản án này là thích đáng, đúng người, đúng tội, không có gì sai”, Khánh nói trước khi tòa tuyên án.