Trộm số vàng trị giá gần 280 triệu đồng, người phụ nữ rủ chồng đi mua sắm

Ngày 11/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ Trần Thị Tươi (44 tuổi, trú tại xã Hoài Ân), nghi can trong vụ trộm vàng trị giá 280 triệu đồng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h ngày 9/4, Công an xã Hoài Ân tiếp nhận tin báo của bà H.T.T. (39 tuổi, trú tại thôn Gia Đức) về việc bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 vòng cổ vàng tây, bộ vòng tay 7 chiếc, 1 nhẫn và 9 chỉ vàng 9999, tổng trị giá khoảng 280 triệu đồng

Đối tượng Trần Thị Tươi và tang vật vụ trộm (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hoài Ân khám nghiệm hiện trường, điều tra thủ phạm. Cơ quan công an phát hiện Trần Thị Tươi có nhiều dấu hiệu khả nghi nên tập trung đấu tranh.

Quá trình làm việc với công an, Tươi khai nhận, sáng 9/4, lợi dụng cửa phía sau nhà bà T. không khóa, căn nhà không có người trông coi nên lẻn vào, trộm toàn bộ vàng chủ nhà giấu trong tủ quần áo.

Người phụ nữ này mang về vàng về nhà cất giấu. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Tươi rủ chồng đến địa phương khác mua sắm.

Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ số vàng bị lấy trộm, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.