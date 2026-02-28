Chồng trộm vàng, vợ mang đi bán

Ngày 28/2, Công an xã U Minh (tỉnh Cà Mau) vừa phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ vụ trộm cắp tiền, vàng của người dân.

Trước đó, bà L.T.T. trình báo việc bị mất trộm hơn 19 triệu đồng, một lắc vàng 5 chỉ và một chiếc nhẫn tại nhà con ruột ở xã U Minh, với tổng giá trị khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi thu thập chứng cứ, công an địa phương đã mời Lâm Hoàng Em và vợ là Phạm Thị Thanh (trú tại xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau) làm việc.

Bước đầu, Hoàng Em khai nhận hành vi trộm tài sản của bà T.. Ngoài ra, ông ta còn trộm 450.000 đồng của hàng xóm bà T.; còn đối tượng Thanh thừa nhận hành vi tiêu thụ tài sản do chồng phạm tội mà có.

Vợ chồng Hoàng Em đã mang số vàng trộm được của bà T. lên tỉnh Đồng Tháp để bán rồi mua lại 3 chiếc nhẫn và một đôi bông tai vàng để cất giữ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.