Bắt giữ người đột nhập nhà dân trộm vàng ở Lâm Đồng

Ngày 3/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000, trú tại tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về vụ trộm cắp tài sản tại địa phương.

Nguyễn Huy Hoàng bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo điều tra ban đầu, ngày 26/2 (nhằm mùng 10 tháng Giêng, ngày vía Thần Tài), một người dân trú tại thôn 17 xã Đức Trọng, Lâm Đồng, trình báo công an về việc bị kẻ gian đột nhập, trộm hơn 1 cây vàng cùng 8 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Huy Hoàng là người liên quan nên triển khai lực lượng truy bắt.

Một số tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Đến 14h ngày 26/2, Nguyễn Huy Hoàng bị công an bắt giữ cùng một số tang vật là vàng cùng số lượng lớn tiền mặt.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Huy Hoàng khai nhận thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản nói trên do thiếu tiền tiêu xài.