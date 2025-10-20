Cháu nội trộm vàng, tiền của ông bà để nạp thẻ game

Ngày 19/10, Công an xã Tân Phú Đông (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đã làm rõ vụ trộm tài sản trị giá 300 triệu đồng, đồng thời thu hồi tài sản trả cho bị hại.

Duy tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, trưa 14/10, bà C.A. cùng chồng là ông T.V.N. (SN 1953) và cháu nội là Trần Nhật Duy (SN 2007) rời khỏi nhà đi làm việc. Trước khi đi, gia đình đã khóa cửa cẩn thận.

Chiều cùng ngày, vợ chồng bà C.A. trở về nhà, phát hiện cửa phòng ngủ bị đập vỡ. Kiểm tra bên trong, gia đình phát hiện mất nhiều loại vàng nữ trang cùng số tiền 90 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Qua công tác điều tra, thấy Duy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên công an đã mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Duy thừa nhận chính mình đã trộm cắp tài sản của ông bà nội.

Cảnh sát đã thu hồi được toàn bộ số vàng nữ trang và 50 triệu đồng tiền mặt. Số tiền 40 triệu đồng còn lại, Duy khai nhận đã sử dụng để nạp vào game.