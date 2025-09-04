Trộm một con cá huyết long, người đàn ông bị khởi tố

Ngày 4/9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Dương Văn Bình (31 tuổi, trú phường Phú Yên) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản.

Bị can Dương Văn Bình bị khởi tố (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra, Bình trong lúc đi mua thức ăn cho cá cảnh tại một cửa tiệm trên đường Trần Hưng Đạo (phường Tuy Hòa), phát hiện cửa hàng không khóa và bên trong có trưng bày một số loại cá quý.

Bình dùng vợt bắt trộm một con cá huyết long trị giá 60 triệu đồng, bỏ vào túi nilon rồi rời khỏi cửa tiệm.

Bình mang con cá trộm được thả vào hồ nước của bố ruột để giấu. Sau đó, con cá yếu dần rồi chết do bị sốc nhiệt nên Bình đã mang cá ra cầu Đà Rằng ném xuống sông phi tang.

Bình trộm con cá huyết long trị giá 60 triệu đồng (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra, kết hợp với hệ thống camera an ninh giám sát và xác định Bình là người gây nên vụ trộm.

Dương Văn Bình từng có 4 tiền án, tiền sự về các tội Trộm cắp tài sản, Đánh bạc và Sử dụng trái phép chất ma túy.