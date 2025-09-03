Giả danh nhà sư đi lừa tiền bằng chiêu "có vong theo"

Ngày 3/9, thông tin từ Công an xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn (31 tuổi, trú tại TPHCM) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tấn là đối tượng có nhiều tiền án, không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu, Tấn giả danh nhà sư để tìm người lừa đảo.

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh Tấn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Krông Năng).

Ngày 29/8, Tấn mang theo quần áo nhà sư cùng nhiều thẻ nhang rồi đón xe khách từ TPHCM đến Đắk Lắk. Biết ở địa bàn xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có chùa Kim Quang, Tấn giả danh là sư thầy chùa Kim Quang đi bán nhang gây quỹ cho nhà chùa.

Sáng 31/8, Tấn đến nhà chị N. (28 tuổi, trú thôn 4, xã Krông Năng) bán nhang. Khi chị N. mua 2 thẻ nhang, Tấn nói chị N. đang "bị một vong nhi đi theo"; nếu chị N. muốn Tấn đưa "vong nhi" vào chùa để làm ăn phát đạt hơn thì phải cho Tấn vào trong nhà thắp nhang.

Sau đó, Tấn vào nhà thắp nhang rồi yêu cầu chị N. lấy tàn nhang xoa lên người. Tiếp đó, Tấn nói chị N. chuyển hơn 7,3 triệu đồng để Tấn làm cơm cúng 49 ngày cho "vong nhi" tại chùa.

Nhận được tiền, Tấn yêu cầu chị N. đóng cửa lại, không được nhìn theo vì "vong nhi" sẽ lưu luyến, còn Tấn nhanh chóng tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, vào trưa cùng ngày, Tấn tiếp tục lừa một phụ nữ chủ tiệm hoa tươi, chiếm đoạt 4,9 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Krông Năng xác minh, truy nóng và triệu tập đối tượng Tấn lên đấu tranh. Tại cơ quan công an, Tấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.