Triệt phá đường dây số đề do 2 "nữ quái" cầm đầu

Ngày 31/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã triệt xóa đường dây đánh bạc với hình thức ghi số đề, giao dịch lên đến hơn 45 tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây ghi số đề quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc trên địa bàn tỉnh tham gia.

Các đối tượng trong đường dây ghi số đề hơn 45 tỷ đồng (Ảnh: Đức Nguyễn).

Ngày 27/8, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an các xã, phường của tỉnh này đã đồng loạt khám xét nơi ở của 15 đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Cơ quan công an đã tạm giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan đến việc đánh bạc của các đối tượng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc được xác định là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi), cùng trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động để nhận số đề của con bạc. Sau đó, sẽ chuyển cho nhà cái để hưởng lợi hoa hồng hoặc trực tiếp tính thắng thua với khách ghi số đề.

Nhằm qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng nhắn tin với nhau thông qua tài khoản mạng xã hội để ghi đề. Đến cuối ngày sẽ căn cứ kết quả xổ số để tính thắng thua với con bạc. Sau đó, các tin nhắn đều được xóa.

Cơ quan công an xác định, đường dây đánh bạc ghi số đề giao dịch mỗi ngày khoảng 500 triệu đồng. Từ đầu tháng 6 đến nay, đường dây này đã giao dịch đánh bạc hơn 45 tỷ đồng.