Bắt chủ cùng nhân viên cơ sở massage "từ A tới Z"

Ngày 30/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm chủ và nhân viên của 2 cơ sở massage có hoạt động mại dâm.

Trong đó, cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam Hồ Công Định (44 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột), chủ cơ sở massage Thanh Hằng và 2 nhân viên của cơ sở này.

Cụ thể gồm: Nguyễn Hữu Thành (34 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Văn Nguyên (22 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về tội Chứa mại dâm.

Bị can Hồ Công Định, chủ cơ sở massage Thanh Hằng bị bắt tạm giam (Ảnh: Đức Nguyễn).

Công an cũng khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Diễm (30 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) và Vũ Thị Hoài Thương (19 tuổi, trú tại xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) là nhân viên massage Yoko để điều tra về tội Môi giới mại dâm.

Trước đó, đêm 17/8, lực lượng công an kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh massage Thanh Hằng, số 54 Giải Phóng, phường Buôn Ma Thuột.

Cơ quan chức năng khám xét tại cơ sở massage (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tại đây, công an bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại 4 phòng VIP. Các cô gái bán dâm khai là nhân viên phục vụ massage cho khách, khi khách có nhu cầu sẽ bán dâm với giá 1-1,5 triệu đồng/lần.

Lực lượng công an kiểm tra cơ sở kinh doanh massage Yoko tại tầng 10 khách sạn Dakruco, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Thời điểm kiểm tra, 2 phòng đang có hoạt động mua bán dâm và nhân viên khai nhận đã bán dâm với giá 1 triệu đồng/lượt. Trong đó, các quản lý của cơ sở massage được chia 500.000 đồng/lượt bán dâm.

Một nữ nhân viên bị bắt quả tang đang bán dâm cho khách (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tại 2 cơ sở massage này đều có sự thỏa thuận, thống nhất giữa nhân viên quản lý, nhân viên bán vé dẫn khách và các nhân viên nữ massage trong việc bán dâm.

Liên quan vụ việc, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý hành chính 6 khách mua dâm và 6 gái bán dâm.