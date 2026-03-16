Trinh sát theo dõi người đàn ông, phát hiện vụ mua bán ma túy ở Lâm Đồng

Ngày 15/3, Công an xã Ninh Gia, Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này đã phối hợp cùng Công an xã Đinh Văn Lâm Hà triệt phá vụ án buôn bán ma túy liên xã, bắt giữ Từ Lê Lâm (31 tuổi), Hà Thị tuyết (36 tuổi) cùng trú tỉnh Lâm Đồng để phục vụ điều tra.

Hai người liên quan vụ mua bán trái phép chất ma túy bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ công an, vào cuối tháng 2 vừa qua, lực lượng chức năng phát hiện Lâm đến sinh sống tại xã Ninh Gia, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cử trinh sát theo dõi. Gần đây, công an xác định Lâm liên quan đến vụ tàng trữ chất cấm nên thực hiện bắt quả tang cùng tang vật là 10gram ma túy.

Từ lời khai của Lâm, công an lần manh mối, bắt giữ người cung cấp hàng cho Lâm là Hà Thị Tuyết, thu giữ nhiều túi nylon chứa tổng cộng 100gram chất ma túy.

Một số tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, nhiều năm trước, Tuyết từng bị cơ quan chức năng xử lý về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện, Công an xã Ninh Gia phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.