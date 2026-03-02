Hai nhóm ẩu đả ở Lâm Đồng, một người tử vong

Ngày 2/3, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, điều tra vụ án mạng xảy ra tại xã Đồng Kho, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/3, tại cuộc nhậu ở gia đình ông D. (trú tại thôn Đức Bình 3, xã Đồng Kho), nhóm thanh niên địa phương xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên (chưa rõ số lượng) đến từ xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai, rồi xô xát.

Xe của lực lượng chức năng xuất hiện tại khu vực xảy ra vụ án (Ảnh: Phạm Duy).

Tại đây, những người trong nhóm thanh niên ở xã Dầu Giây dùng hung khí tấn công đối phương, làm anh H.P.N. (SN 2002, trú tại xã Đồng Kho) và một người khác bị thương. Hai nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh H.P.N. tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công an xã Đồng Kho, các đơn vị nghiệp vụ đến phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Cơ quan chức năng đã mời những người liên quan lên làm việc, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.