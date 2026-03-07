24 bánh giống ma túy dạt vào bờ biển Lâm Đồng

Ngày 7/3, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ người dân phát hiện túi nylon chứa nhiều bánh nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển Kê Gà.

Công an tiếp nhận, niêm phong số vật chất nghi ma túy do người dân phát hiện (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Trước đó, chiều 6/3, trong lúc nhặt ve chai tại khu vực bờ biển Kê Gà (xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng), một người đàn ông phát hiện túi nylon trôi dạt, nằm trên bãi cát nên mở ra xem.

Khi mở túi, người này phát hiện bên trong có 24 bánh dạng hình hộp chữ nhật được bọc kín. Mỗi bánh có kích thước khoảng 20x10x5cm, nặng khoảng 1,2kg.

Trong số này, một số bánh bị vỡ, để lộ bột tinh thể màu trắng nghi chất ma túy.

Nhiều bánh hình hộp chứa chất tinh thể màu trắng nghi ma túy (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Phát hiện sự bất thường, người đàn ông trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Trong ngày, Công an xã Tân Thành, Công an tỉnh Lâm Đồng, có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Lâm Đồng đang giám định chất có tinh thể màu trắng trong 24 bánh nói trên phục vụ điều tra.