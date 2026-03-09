Kẻ trốn truy nã bị công an bắt khi đang uống cà phê ở Lâm Đồng

Ngày 9/3, Công an xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Đức Trọng bắt giữ đối tượng trốn truy nã là Vũ Văn Hà (52 tuổi, trú tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng).

Vũ Văn Hà bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin từ công an, Vũ Văn Hà từng gây ra vụ trộm cắp tài sản và bị Công an tỉnh Lâm Đồng phát lệnh truy nã.

Gần đây, lực lượng chức năng phát hiện Hà xuất hiện ở khu vực xã Tân Hội, xã Đức Trọng, nên bố trí lực lượng trinh sát theo dõi. Khi Hà đến uống cà phê tại quán ở xã Đức Trọng, bị công an ập đến bắt giữ.

Công an xã Tân Hội hoàn tất hồ sơ, thủ tục để bàn giao đối tượng Vũ Văn Hà cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.