Bắt giữ nhóm người dùng chất cấm trong căn nhà ở Lâm Đồng

Ngày 12/3, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ vụ 5 người có hành vi mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy tại địa phương.

Nhóm thanh niên sử dụng ma túy bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà kiểm tra một nhà dân trên địa bàn, bất ngờ phát hiện 4 thanh niên gồm H.H. (26 tuổi), T.Q. (21 tuổi), K.Q. (24 tuổi), cùng trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà và Y.N.P.T. (21 tuổi, trú tại xã Krông Nô, tỉnh Đắk Lắk) đang sử dụng trái phép chất ma tuý nên bắt giữ.

Tại hiện trường, công an phát hiện một số dụng cụ mà 4 thanh niên dùng để sử dụng ma túy, một túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ L.B.T. (27 tuổi, trú tại xã Phú Sơn Lâm Hà, Lâm Đồng), người bán ma túy cho 4 thanh niên nêu trên.