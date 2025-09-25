Triệu tập hàng chục thanh thiếu niên tụ tập, gây náo loạn ở Đà Nẵng

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã khẩn trương xác minh, làm rõ và triệu tập gần 20 thanh thiếu niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Hòa Cường.

Rạng sáng 21/9, nhiều thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập, điều khiển xe máy trên tuyến đường 2/9 và Cách Mạng Tháng Tám, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội.

Các đối tượng thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo trinh sát thường trực tại đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự khu vực 1 và công an các địa phương xác minh, truy xét và triệu tập gần 20 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng 3h ngày 21/9, qua trang mạng xã hội Facebook, các đối tượng hẹn nhau tập trung tại khu vực tuyến đường 2/9 và Cách Mạng Tháng Tám (phường Hòa Cường) rồi chạy xe theo nhóm nhằm mục đích gây sự chú ý.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang triệu tập các đối tượng liên quan, tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.