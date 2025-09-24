Mạo danh cơ quan thuế gửi giấy mời nhằm lừa đảo

Theo phản ảnh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, ngày 22/9, một số đối tượng kết nối, liên hệ với người dân, doanh nghiệp để gửi giấy mời lên làm việc vào sáng 25/9, tại Thuế cơ sở 3, đường Triệu Việt Vương, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Cũng theo phản ánh của người dân, nội dung làm việc đối tượng đưa ra: “Về việc triển khai định danh điện tử cho hộ kinh doanh, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn và áp dụng chính sách giảm và hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2025”.

Thuế thành phố Đà Nẵng khẳng định đơn vị không phát hành giấy mời như thế này (Ảnh: Công Bính).

Theo Thuế thành phố Đà Nẵng, với thể thức, nội dung văn bản của các đối tượng gửi đến người dân, doanh nghiệp như trên là không đúng quy định.

Thuế thành phố Đà Nẵng khẳng định, hiện nay Thuế cơ sở 3 không có công chức lãnh đạo là Nguyễn Đăng Dũng (người ký giấy mời) và cũng không có công chức nào tên Nguyễn Văn Khải (cán bộ tiếp dân, doanh nghiệp). Số điện thoại 0385654786 trong giấy mời cũng không đúng.

“Thuế thành phố Đà Nẵng và các Thuế cơ sở trực thuộc, không ban hành loại giấy mời này”, Thuế thành phố Đà Nẵng khẳng định.

Để tránh tổn thất cho tổ chức, cá nhân nộp thuế, Thuế thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người nộp thuế không thực hiện theo các hướng dẫn nêu trên mà sẽ được đăng tại website của Thuế thành phố Đà Nẵng.

Do đó, Thuế thành phố Đà Nẵng thông báo cho người nộp thuế biết để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa đối với các hành vi giả mạo.

Trao đổi với phóng viên, đại diện một doanh nghiệp cho biết có nhận được giấy mời giả mạo như thông báo của Thuế thành phố Đà Nẵng. Sau khi nhận giấy mời, đơn vị có liên lạc đến địa chỉ cơ sở thuế, nơi phát hành giấy mời mới biết là giả mạo.

Cũng theo lãnh đạo doanh nghiệp này, không những các đối tượng giả mạo cơ quan thuế, mà còn giả mạo cơ quan thanh tra, công an, cán bộ các ngành chức năng khác gọi điện thoại đến đơn vị hù dọa đủ thứ. Mục đích của bọn chúng là lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.