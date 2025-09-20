Bắt người phụ nữ cho đối tượng lừa đảo vay hàng chục tỷ đồng lãi cắt cổ

Ngày 20/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Thị Hoài (SN 1976, trú tại phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra, năm 2021, Hoài đã cho Lê Thị Thư (SN 1976, trú tại phường Sơn Trà) vay tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, với lãi suất 10%/tháng và thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can Đặng Thị Hoài (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Lê Thị Thư là đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam ngày 26/9/2024 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn lợi dụng các mối quan hệ đồng hương, anh em họ hàng, Thư đưa ra thông tin gian dối là cần tiền để kinh doanh vàng nên vay mượn tiền, trong đó có vay của Đặng Thị Hoài hàng chục tỷ đồng và chiếm đoạt.

Trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã nhận được 5 đơn tố cáo.

Ngày 26/9/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Thư (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Hầu hết các đơn tố cáo của các nạn nhân đều nêu do tin tưởng vào mối quan hệ quen biết, họ hàng, đồng hương, thậm chí có người là đồng nghiệp của chồng Lê Thị Thư nên đã cho đối tượng vay, mượn từ 300 triệu đến gần 2 tỷ đồng. Sau khi vay tiền, Thư đã chiếm đoạt.

Vụ án đang được Công an thành phố Đà Nẵng củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.