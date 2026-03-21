Triệt phá vụ mua bán người dưới 16 tuổi, khởi tố 5 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Vụ việc được phát hiện từ đơn trình báo của công dân.

Một trong 5 đối tượng vừa bị công an khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 7/3, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của cháu H.T.T. (SN 2010, trú tại tỉnh Điện Biên) về việc bị một nhóm đối tượng dụ dỗ, sau đó bán cho người khác.

Khẩn trương điều tra, công an làm rõ các đối tượng Đ.T.M.L. (SN 2011), H.T.D.L. (SN 2011), N.C.T. (SN 2010, cùng trú tại tỉnh Phú Thọ) đã bàn bạc, thống nhất đưa cháu H.T.T. và cháu Đ.P.D. (SN 2012, trú tại tỉnh Phú Thọ) bán cho Trần Xuân Phong (SN 2004, trú tại tỉnh Phú Thọ) cùng T.Đ.P. (SN 2009) với số tiền 6 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về hành vi Mua bán người dưới 16 tuổi. Trong đó, bị can Trần Xuân Phong bị áp dụng biện pháp tạm giam; các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định.

Theo công an, trong vụ án có những đối tượng đang ở độ tuổi vị thành niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế, dễ bị tác động, lôi kéo tham gia hành vi vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo công an, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng một số đối tượng lợi dụng các mối quan hệ quen biết, đặc biệt qua mạng xã hội để dụ dỗ, lôi kéo người chưa thành niên.

Trong vụ án này có những đối tượng đang ở độ tuổi vị thành niên, nhận thức pháp luật còn hạn chế, dễ bị tác động, lôi kéo tham gia hành vi vi phạm.

Công an khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em; quan tâm đến các mối quan hệ xã hội cũng như việc sử dụng mạng xã hội của trẻ. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường cần kịp thời trao đổi, phối hợp với cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý.