Ba người bị khởi tố vì mua bán số lô đề qua Zalo

Sáng 30/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1990, trú ở xã Hoàng An, Phú Thọ) về tội Đánh bạc.

Nguyễn Văn Viên (SN 1990) và Lê Anh Tuấn (SN 1992, cùng trú tại xã Hoàng An) bị khởi tố về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

3 đối tượng vừa bị công an khởi tố (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Qua điều tra, công an xác định vào giữa tháng 12, Dũng sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản Zalo mang tên “Nhẫnn” để nhắn tin mua số lô, số đề với số tiền gần 78 triệu đồng, gửi đến tài khoản Zalo của Lê Anh Tuấn.

Tuấn còn nhận số lô, số đề của một người đàn ông tên Dương - chưa xác định được nhân thân. Sau đó, Tuấn chuyển toàn bộ số lô, số đề với tổng số tiền trên 223 triệu đồng đến tài khoản Zalo tên “Gió” của Nguyễn Văn Viên để hưởng hoa hồng.

Làm việc với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ, đối tượng Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an đã thu giữ 3 điện thoại di động mà các đối tượng sử dụng để chuyển, nhận tin nhắn mua bán số lô, số đề.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.