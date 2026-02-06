Khởi tố 8 bị can trong vụ mua bán người dưới 16 tuổi ở Phú Thọ

Chiều 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Cuối tháng 1 vừa qua, Công an xã Bình Nguyên tiếp nhận tin báo của chị T.T.P. (SN 2004, xã Hội Thịnh, Phú Thọ) về việc chị P. cùng hai nữ giới khác bị giữ tại quán karaoke Minh Hương, thôn Lương Câu, xã Bình Nguyên.

Cả ba người phụ nữ bị nhốt trong một phòng khóa cửa từ phía ngoài. Quán karaoke do Nguyễn Thị Mùi, trú tại thôn An Lão, xã Bình Nguyên làm chủ.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ngay lập tức, Công an xã Bình Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Phú Thọ) tiến hành kiểm tra, xác minh.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 9 nhân viên nữ đang ở trong một phòng trên tầng 3 của quán karaoke, cửa phòng bị khóa từ bên ngoài hành lang.

Quá trình điều tra cho thấy vụ việc có dấu hiệu của tội Giữ người trái pháp luật và Mua bán người.

Công an xác định có dấu hiệu thỏa thuận, trao đổi giữa Nguyễn Thị Mùi với một số đối tượng gồm Nguyễn Xuân Phương (phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang), Tao Văn Hợp (xã Bình Lư, Lai Châu), Nguyễn Văn Thắng (xã Thái Bình, tỉnh Tuyên Quang) về việc dùng tiền để đưa ba nữ nhân viên từ tỉnh Tuyên Quang về xã Bình Nguyên làm việc.