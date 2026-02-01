Thanh niên 20 tuổi cầm đầu đường dây mua bán người qua Campuchia

Ngày 1/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nông Trần Vũ (SN 2006, trú tại tổ 11, phường Thục Phán) và Hoàng Ngọc Huân (SN 2006, trú tại tổ 3, phường Nùng Trí Cao) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Công an xác định Vũ là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán người dưới 16 tuổi sang Campuchia làm việc tại các công ty lừa đảo.

Trước đó, ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.

Ngày 2/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Quang Linh (SN 2006, trú tại phường Thục Phán) và Bế Lý Hà N. (SN 2010, trú tại xã Thạch An) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Bị can Nông Trần Vũ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã cấu kết với một số người đang làm việc tại các công ty lừa đảo ở Campuchia để dụ dỗ, mua bán người dưới 16 tuổi. Sau khi vụ án bị phát hiện, Nông Trần Vũ bỏ trốn sang khu tự trị Kampot, Campuchia.

Ngày 26/1, ban chuyên án đã bắt giữ Nông Trần Vũ khi đối tượng từ Campuchia trở về Cao Bằng.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với tài liệu thu thập, các đối tượng liên quan và bị hại N.T.T. (SN 2010, trú tại xã Thạch An).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.