Nhóm nam nữ đập gãy biển số rồi dàn cảnh "trả lại biển" để cướp xe

Theo công an, mới đây anh L.Đ.T. (xã Tam Đảo, Phú Thọ) điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 310 hướng từ xã Bình Tuyền đi phường Xuân Hòa đã bị 3 đối tượng đi xe máy, bịt mặt, sử dụng gậy sắt đập gãy biển số xe 88AB-417.05 rồi lấy biển đi.

Hình ảnh 3 đối tượng (2 nam, một nữ) đập gãy biển số xe máy của người đi đường, rồi dàn dựng cướp tài sản được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng một giờ sau, khi anh T. di chuyển theo hướng ngược lại đã gặp nhóm đối tượng trên nên đề nghị xin lại biển số xe.

Các đối tượng dẫn anh T. vào khu đất trống thuộc Khu công nghiệp Bá Thiện 1, rồi lợi dụng sơ hở của người đàn ông này để chiếm đoạt chiếc xe máy Wave Alpha trị giá khoảng 12 triệu đồng.

Biển số xe sau đó bị các đối tượng vứt bỏ tại khu đất trống gần đó nhằm phi tang.

Biển số xe máy được các đối tượng vứt bỏ vào một khu đất trống nhằm phi tang (Ảnh: Công an cung cấp).

Xác định tính chất nghiêm trọng, manh động của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp Công an xã Bình Tuyền, Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét nóng, khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Sau thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ được 3 đối tượng Lò Văn Phu (SN 2009, trú ở xã Quỳnh Nhai, Sơn La), Phạm Văn Cảnh (SN 2009, xã Bình Tuyền, Phú Thọ) và P.T.T.H. (nữ, SN 2009, phường Vĩnh Yên, Phú Thọ) đang lẩn trốn tại phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Điều tra mở rộng, công an xác định trước đó các đối tượng này cũng thực hiện một vụ chặt biển số xe khác trên tỉnh lộ 310 hướng từ xã Tam Đảo đi hồ Đại Lải.

Các đối tượng điều khiển xe máy áp sát một nam thanh niên, rồi dùng gậy ba khúc đập gãy phần chắn bùn phía sau của xe máy, làm rơi biển kiểm soát 22SA-039.69 xuống đường rồi nhặt mang đi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lò Văn Phu và Phạm Văn Cảnh.

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định.