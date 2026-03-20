Lập 14 công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố các bị can gồm Phạm Ngọc Tuấn (41 tuổi), Nguyễn Thị Bích Trâm (33 tuổi), Phạm Uyên Chi (56 tuổi), Chế Thị Thu Trang (52 tuổi), Lữ Tuấn Khôi (39 tuổi), Trần Văn Bình (41 tuổi), cùng trú tỉnh Khánh Hòa, về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam đối với Trần Văn Bình, người đang chấp hành án tù treo 15 tháng, cùng về tội Mua bán trái phép hóa đơn nhưng tiếp tục phạm tội. 5 bị can còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với bị can Trần Văn Bình (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, Tuấn là người chủ mưu, đứng ra thành lập và điều hành 14 công ty “ma” nhằm hợp thức hóa việc xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Tổng cộng, nhóm này đã phát hành 1.153 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ đi kèm. Giá trị ghi trên hóa đơn trước thuế hơn 120 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 11 tỷ đồng, tổng giá trị sau thuế hơn 131,3 tỷ đồng. Mục đích là thu lợi bất chính từ việc bán hóa đơn khống.

Cơ quan điều tra xác định, 5 bị can còn lại tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện các giao dịch và thủ tục hành chính liên quan đến việc lập, xuất và chuyển giao hóa đơn.

Theo cơ quan chức năng, hành vi mua bán trái phép hóa đơn không chỉ gây thất thu nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước mà còn làm sai lệch sổ sách kế toán, tài chính của các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn khống. Qua đó, tạo điều kiện cho các hành vi trốn thuế, rửa tiền, gian lận kinh tế và các vi phạm khác, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh lành mạnh và trật tự quản lý thuế trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết tiếp tục làm rõ toàn bộ hành vi, vai trò của từng đối tượng trong vụ án, cũng như các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc sử dụng hóa đơn khống.