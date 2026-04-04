Đập vỡ điện thoại, vứt sim nhằm xóa dấu vết mua bán lô đề qua Telegram

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trái phép qua ứng dụng Telegram.

Từ tin báo của người dân, công an triệu tập các đối tượng gồm Lê Xuân Bền (trú ở xã Vĩnh Thành), Phùng Tiến Anh (xã Hoàng An), Đỗ Văn Bắc (xã Vĩnh An) đến trụ sở làm việc.

Theo tài liệu điều tra, Bền trực tiếp tổ chức, sử dụng tài khoản Telegram đăng ký bằng số điện thoại 0333.608.004 để nhận, bán số lô, số đề cho những người có nhu cầu.

Mua bán số lô, số đề qua ứng dụng Telegram, 3 đối tượng ở Phú Thọ bị khởi tố về tội Đánh bạc (Ảnh minh họa: Nam Đoàn).

Trong ngày 27/3, Bền bán số lô, số đề cho Tiến Anh với số tiền trên 18 triệu đồng và bán cho Bắc gần 43 triệu đồng. Các giao dịch được thực hiện thông qua tin nhắn Telegram, dựa theo kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc trong ngày.

Do hành vi bị phát hiện trước thời điểm mở thưởng xổ số nên các đối tượng chưa kịp thanh toán tiền thắng thua.

Quá trình làm việc với công an, nhằm che giấu hành vi phạm tội, Bền đập vỡ điện thoại di động và vứt bỏ sim dùng để đăng ký tài khoản Telegram; còn Tiến Anh và Bắc vứt bỏ sim điện thoại liên quan trước đó.

Cơ quan điều tra đã thu giữ các điện thoại di động liên quan, kiểm tra và trích xuất được dữ liệu tin nhắn thể hiện nội dung mua bán số lô, số đề giữa các đối tượng.

Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên về hành vi Đánh bạc quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự.