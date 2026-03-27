Khởi tố nữ đại diện của Công ty TNHH logistics Việt Trung

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh (SN 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 20/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp nhận hồ sơ vụ án Mai Thị Minh phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH logistics Việt Trung (xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng) do Phòng An ninh kinh tế chuyển để điều tra theo thẩm quyền.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Theo kết quả xác minh ban đầu, Công ty TNHH logistics Việt Trung do Mai Thị Minh làm người đại diện theo pháp luật, không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế, tuy nhiên đối tượng đã lập, phát hành số lượng lớn hóa đơn thương mại và hóa đơn giá trị gia tăng nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc.

Ngay sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Mai Thị Minh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.