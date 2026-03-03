Khởi tố bị can mua, bán trái phép hóa đơn suốt 9 năm

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra từ năm 2016 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh và nhiều tỉnh, thành phố.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra khởi tố bị can Vũ Văn Huy (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại phường An Phong, thành phố Hải Phòng) về tội Mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Huy thuê một số người thành lập doanh nghiệp, thực hiện kê khai thuế, nộp thuế và chuyển tiền nhằm hợp thức hóa việc xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Các hóa đơn được xuất từ 12 công ty trên địa bàn xã Yên Mỹ và xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên. Hành vi này giúp bị can thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, việc mua bán trái phép hóa đơn đã tiếp tay cho hành vi trốn thuế, rửa tiền, gây thất thoát ngân sách nhà nước và ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra.