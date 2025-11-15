Triệt phá đường dây giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp

Ngày 15/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án Sử dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp, đồng thời, khởi tố 6 bị can.

Theo cơ quan chức năng, khoảng tháng 5, N.V.X., trú tại phường Từ Liêm (TP Hà Nội), phát hiện trên thị trường tiền điện tử xuất hiện một số mô hình kêu gọi đầu tư có khả năng thu hút lượng lớn dòng tiền.

Từ đó, X. nảy sinh ý định tự tạo lập đồng tiền điện tử mang tên SPIN (do X. nghĩ ra và tự đặt tên), cùng các vật phẩm số (NFT), đồng thời xây dựng một website giao dịch tiền điện tử và NFT theo hình thức kinh doanh đa cấp.

Công an Thái Nguyên cho biết hệ thống này được thiết kế với nhiều cấp bậc, người tham gia ngoài khoản lợi nhuận tự đầu tư còn được hưởng hoa hồng và tiền thưởng từ hoạt động đầu tư của những người ở tuyến dưới, tối đa lên tới 16 tầng.

Cơ quan điều tra đánh giá đây là mô hình có dấu hiệu huy động vốn trái phép và tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho người tham gia.

Bằng thủ đoạn trên, nhóm của X. đã thu hút được nhiều người tham gia và thu lợi bất chính khoảng 12 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây.