Khởi tố 24 bị can liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền ảo

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 12/10 cho biết, chỉ trong 2 tháng (7-8/2025), Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 2 vụ án với 24 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo qua hình thức đầu tư tiền ảo.

Vụ thứ nhất Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố khác.

Vụ án thứ hai Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp xảy ra tại nhiều địa phương.

Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng cầm đầu thường lập ra ứng dụng, website hiển thị các con số ảo, tạo cảm giác việc đầu tư sinh lợi cao.

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS", thu hồi trên 30 tỷ đồng. Nguyễn Chánh Đáng được xác định là đối tượng cầm đầu (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng này tổ chức nhiều nhóm chia sẻ “kinh nghiệm đầu tư” trên mạng xã hội, mời gọi người dân tham gia. Chúng lợi dụng Facebook, Zalo, TikTok quảng bá, đánh vào tâm lý ham lợi nhuận để nhiều người tin tưởng, đầu tư số tiền lớn, từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, tiền ảo (hay tiền mã hóa) là tài sản kỹ thuật số, không được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp.

Các loại tiền ảo phổ biến hiện nay gồm Bitcoin, Ethereum, Pi, USDT, Dogecoin… Ngoài ra, nhiều đồng tiền ảo khác do các nhóm cá nhân tự tạo ra để lôi kéo nhà đầu tư. Nhiều dự án được quảng bá dưới danh nghĩa “dự án blockchain”, “đầu tư tài chính quốc tế” nhưng thực chất là lừa đảo.

Theo công an, thủ đoạn lừa đảo phổ biến của các đối tượng là hứa hẹn lợi nhuận cao, không rủi ro, cam kết lãi 20-30%/tháng, hoàn vốn nhanh, có hoa hồng khi mời thêm người. Các dự án này không rõ nguồn gốc, giới thiệu là dự án quốc tế nhưng không có pháp nhân hợp pháp, không được cấp phép.

Các đối tượng còn yêu cầu người tham gia phải nạp tiền thật mua tiền ảo, sau đó mời người mới để hưởng hoa hồng.

“Đây thực chất là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước, sụp đổ khi không còn người mới”, công an nhấn mạnh và cho biết nạn nhân sẽ mất toàn bộ số tiền đầu tư khi dự án sập sàn, website biến mất.

Nạn nhân của tội phạm lừa đảo đầu tư tiền ảo còn có thể bị xử lý hình sự nếu tiếp tay, lôi kéo người khác tham gia.

Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) được xác định đã cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain (Ảnh: Công an cung cấp).

Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng tổ chức lừa đảo đã bị truy tố, xử phạt tù 10-20 năm. Bộ Công an thường xuyên cảnh báo về các vụ lừa đảo qua tiền ảo, khuyến cáo người dân không đầu tư, không chuyển tiền và không mời gọi người khác tham gia các dự án chưa được cấp phép.

“Đầu tư tiền ảo không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Mọi rủi ro sẽ do chính người tham gia gánh chịu. Mọi thông tin nghi vấn, tố giác tội phạm, đề nghị công dân liên hệ công an xã, phường nơi cư trú hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ, số điện thoại 0692.646.112 để được hướng dẫn”, cơ quan công an thông tin.