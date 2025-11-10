Lập sàn tiền ảo Agold lừa hơn 400 người, chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hải Phòng, vừa phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo Agold trên website http://agold.tech.

Bị can Phạm Đức Anh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú tại xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (SN 1977, trú tại phường Phương Liệt, Hà Nội) và một số người khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam, do Đạt làm Tổng giám đốc. Trụ sở công ty đặt tại tầng 2, số 46 ngõ 50 Mễ Trì Thượng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Theo xác minh, công ty này chỉ treo biển tên, không có hoạt động kinh doanh thực tế. Từ tháng 4/2023, Đạt và Đức Anh bàn bạc, quảng bá hệ thống Agold là dự án “đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu”, ứng dụng công nghệ blockchain, hứa hẹn đồng DHT sẽ được đưa lên sàn quốc tế, có thể quy đổi ra tiền Việt.

Nhóm này đưa ra các gói đầu tư từ 3 đến 25 triệu đồng, kèm quyền lợi thưởng bằng đồng DHT. Nhà đầu tư tham gia trước sẽ được hưởng hoa hồng nếu giới thiệu thêm người sau.

Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024, hơn 400 người đã chuyển tiền cho nhóm này để đầu tư, tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền không được dùng cho bất kỳ hoạt động “đào coin” nào mà chuyển thẳng vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt.

Cơ quan công an xác định nhóm DIGITAL SPACE Việt Nam không tạo ra lợi nhuận thực tế, mà dùng tiền của người sau trả cho người trước và chi tiêu cá nhân. Toàn bộ mô hình mang tính lừa đảo, theo kiểu “lấy tiền người sau nuôi người trước”.

Ngày 5/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Đạt và Phạm Đức Anh về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an TP Hải Phòng cho biết hiện còn nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án liên quan.

Cơ quan chức năng đề nghị những ai là bị hại liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT (qua điều tra viên Đoàn Việt Trung, SĐT: 0356.731.896) hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (qua cán bộ Nguyễn Văn Thành, SĐT: 0966.800.468) để được hướng dẫn giải quyết.