Triệt phá đường dây buôn hàng giả tại Quảng Ninh

Ngày 12/10 Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn bán hàng giả là sản phẩm của một số doanh nghiệp có tiếng ở Việt Nam, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Sản phẩm giả nhãn hiệu được các đối tượng cất giấu tại kho (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhóm Zalo “Q62.Bóng đá, vợt cầu lông - Trần Thị Thủy Kho sỉ MC” đăng tải, rao bán nhiều sản phẩm thể thao in nhãn hiệu của một số doanh nghiệp có tiếng ở Việt Nam, có dấu hiệu giả mạo.

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Wang Yunxiang (Vương Vân Tường), Wang Zixun (Vương Tử Huân), Liu Tao (Lưu Đào), Trần Thị Trang và Trần Thị Thủy. Tất cả bị tạm giữ để điều tra về hành vi Buôn bán hàng giả.

Khám xét khẩn cấp, công an thu gần 4.000 quả bóng đá, hơn 1.100 quả bóng chuyền, 508 vợt pickleball và 580 vợt cầu lông giả nhãn hiệu “Động Lực”, “Thăng Long”, “JOOLA” và “YOONEX”.

Kết quả điều tra xác định, nhóm ba người Trung Quốc mua hàng giả từ Đông Hưng (Trung Quốc) vận chuyển sang Móng Cái (Việt Nam), thuê người Việt tiêu thụ. Trần Thị Thủy lập nhóm Zalo để quảng bá, bán sỉ các sản phẩm giả mạo. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm đã đặt sản xuất hơn 10.000 quả bóng, tiêu thụ khoảng một nửa, thu lời hàng trăm triệu đồng.

Mở rộng điều tra, ngày 4/7, cơ quan công an khởi tố thêm ba bị can tại Hưng Yên về cùng hành vi Buôn bán hàng giả.