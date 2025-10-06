Hà Nội: Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Thủ đoạn tinh vi, diễn biến phức tạp

Là địa bàn đông dân, nhu cầu tiêu dùng lớn, Hà Nội trở thành điểm nóng của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hàng hóa vi phạm rất đa dạng, từ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng đến đồ điện tử, điện lạnh… Các đối tượng thường nhập khẩu, gia công, đóng gói, gắn nhãn mác thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, thậm chí làm giả bao bì, tem chống hàng giả tinh vi, khó phân biệt với hàng thật.

Thương mại điện tử và mạng xã hội bị lợi dụng trở thành “địa bàn” tiêu thụ hàng lậu, hàng giả. Các đối tượng sử dụng sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki…), mạng xã hội (Facebook, Zalo…) kết hợp dịch vụ chuyển phát nhanh để quảng cáo, rao bán và vận chuyển hàng vi phạm.

Thực trạng này không chỉ gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe, tài sản của người dân mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp chân chính và niềm tin thị trường.

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện chiếc xe chở gần 4.000 cái bánh trung thu nhập lậu chuẩn bị tuồn ra thị trường. (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và BCĐ 389 Quốc gia, Hà Nội đã ban hành nhiều kế hoạch, công điện, quy chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh. Thành phố đã thành lập Tổ công tác giám sát đợt cao điểm, kiện toàn lại BCĐ 389/TP sau khi sắp xếp bộ máy quản lý thị trường, giao Sở Công Thương làm cơ quan thường trực, trực tiếp điều phối các lực lượng.

Nhiều kế hoạch chuyên đề được triển khai, tập trung vào dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hàng hóa kém chất lượng. Song song, công tác tuyên truyền được chú trọng thông qua Kế hoạch số 46, phối hợp với cơ quan báo chí để cảnh báo người dân về thủ đoạn vi phạm, đồng thời công khai kết quả xử lý nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, Hà Nội đã thành lập BCĐ 389 tại xã, phường. Đến nay, 126 xã, phường đã có BCĐ 389 trực tiếp chỉ đạo công tác tại cơ sở, bảo đảm không tạo khoảng trống trong quản lý.

9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) TP Hà Nội đã tiến hành 16.596 cuộc kiểm tra, xử lý 15.056 vụ vi phạm. Trong đó, 14.914 vụ xử lý hành chính, 142 vụ khởi tố hình sự với 233 bị can. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 4.385 tỷ đồng.

Riêng tháng 9, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, xử lý 454 vụ, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, thu nộp ngân sách 7,7 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, Chi cục đã xử lý 3.541 vụ, trong đó 57 vụ chuyển cơ quan điều tra, tổng số thu đạt 77,89 tỷ đồng, vượt 108% chỉ tiêu năm.

Trong đợt cao điểm kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, lực lượng đã xử lý 159/162 vụ vi phạm, phạt hành chính 1,56 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 1,8 tỷ đồng.

Quyết tâm trong giai đoạn cao điểm cuối năm

Bước vào quý IV, giai đoạn nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp Tết Nguyên đán, nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại càng lớn. Hà Nội xác định nhiệm vụ cấp bách là kiểm soát chặt, xử lý nghiêm, không có vùng cấm.

Các lực lượng sẽ tập trung vào hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, rượu bia, thuốc lá; tăng cường giám sát thương mại điện tử; phối hợp với các sàn và đơn vị vận chuyển để ngăn chặn kịp thời. Thành phố cũng kiên quyết xử lý cán bộ tiếp tay vi phạm, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả công tác.

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Hà Nội hướng tới xây dựng “lá chắn cộng đồng” trong phát hiện, tố giác vi phạm. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chia sẻ thông tin giữa các lực lượng, tạo sức mạnh tổng hợp trong toàn hệ thống.

Phó trưởng ban thường trực BCĐ 389 TP Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội Trịnh Quang Đức nhấn mạnh: Thành phố sẽ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 về tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, cùng các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và UBND Thành phố.

Trong đó, Hà Nội chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, kiến nghị hoàn thiện pháp luật, khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích và xử lý nghiêm cán bộ thiếu trách nhiệm.

“Cuộc chiến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là lâu dài, gian khó, nhưng Hà Nội kiên định mục tiêu xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, văn minh”, ông Đức khẳng định.

Nguyễn Síu