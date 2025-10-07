Triệt phá đường dây buôn lậu hàng gia công qua cửa khẩu ở Quảng Ninh

Ngày 7/10, Công an Quảng Ninh thông tin, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế của đơn vị kiểm tra, bắt giữ 28 xe container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2.

Số phương tiện trên thuộc 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai nhập khẩu đã thông quan, đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển ở xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng lậu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu hàng hóa chứa trong các xe container (Ảnh: Công an cung cấp).

Kiểm tra 19 trong số 28 container, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã trà trộn từ 30% đến 70% hàng nhập lậu vào hàng gia công, có 3 container chứa 100% hàng lậu. Hàng hóa chủ yếu gồm thiết bị điện tử, máy tính, mực in, tủ điện, lốp ôtô, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát... với tổng trị giá khoảng hơn 30 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định nhóm người Việt do Trương Văn Hà (SN 1983, ở Bắc Ninh) và Nông Văn Hậu (SN 1989, ở Quảng Ninh) cầm đầu, câu kết với 3 người Trung Quốc gồm Huang Huiguang, Liu Chuan và He Shenshen. Các đối tượng thành lập nhiều công ty “bình phong” như Thiên Kiến (Hải Phòng), Khánh Cường (Móng Cái, Quảng Ninh) và Quang Hiếu (Hải Phòng) để hợp thức hóa hoạt động nhập khẩu hàng gia công.

Nhóm này lợi dụng chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp FDI được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu, mở nhiều tờ khai để trà trộn hàng lậu, sau đó vận chuyển về Hải Phòng bóc tách, rồi phân phối cho các doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng... Phương thức hoạt động tinh vi, gây thiệt hại cho ngân sách hàng trăm tỷ đồng.

Công an Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ, khởi tố bị can với các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra. Cơ quan này cũng kiến nghị Chính phủ cùng các bộ, ngành rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp FDI nhằm bịt kín kẽ hở, ngăn chặn tình trạng lợi dụng chính sách để buôn lậu, trốn thuế.