Nghi vấn "hot girl Bella" trộm xe máy của người dân, để lại xe cũ hết xăng

Ngày 12/3, mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin về việc người dân tại xã Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bị mất cắp xe máy, nghi do người phụ nữ có biệt danh "hot girl Bella" thực hiện.

Theo nội dung bài đăng, khoảng 2h cùng ngày, một người dân tại xã Nghi Xuân phát hiện chiếc xe máy Honda Cub 82 của mình bị mất trộm.

Sau khi lấy xe, nghi phạm được cho rằng bỏ lại xe máy cũ màu xanh, chất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh trên quốc lộ 1A, cách hiện trường không xa. Chủ xe sau đó đăng tải thông tin lên mạng xã hội, mong cộng đồng hỗ trợ để sớm tìm lại tài sản.

Chiếc xe máy cũ chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh bỏ lại bên đường (Ảnh: Nghi Xuân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Nghi Xuân cho biết người bị mất tài sản chưa đến trình báo, song đơn vị đã nắm được thông tin và triển khai xác minh. Công an đã trích xuất camera an ninh để truy tìm người liên quan.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ bị nghi liên quan tên Đ.T.H. (SN 1986, trú tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc thành phố Hải Phòng), có biệt danh trên mạng xã hội là "Bella". Sau khi lấy chiếc Honda Cub 82 của người dân để tiếp tục di chuyển, người này bỏ lại chiếc xe máy cũ của mình bên đường trong tình trạng hết xăng.

Cơ quan công an đã đưa chiếc xe bị bỏ lại về trụ sở và đang tiếp tục truy tìm người phụ nữ trên. Theo lãnh đạo Công an xã Nghi Xuân, bà H. có biểu hiện tâm lý không ổn định.

"Hot girl Bella" là nhân vật từng gây chú ý trên mạng xã hội từ khoảng năm 2015 với nhiều tai tiếng như đi taxi không trả tiền và cách ăn mặc, nói năng khác thường. Người này thường lang thang qua nhiều tỉnh, thành và vài năm trước từng bị phản ánh liên quan đến một số vụ trộm xe máy tại Thanh Hóa, Nghệ An.