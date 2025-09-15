Tranh nhau tính tiền karaoke, một người bị đâm tử vong ở Tây Ninh

Ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Chí Công (33 tuổi) 12 năm tù và Phạm Quang Vinh (36 tuổi, cùng ngụ xã Phước Vĩnh Tây, Tây Ninh) 18 năm tù về tội Giết người.

Hai bị cáo tại TAND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Theo cáo trạng, tối 30/4/2024, nhóm của Ngô Tấn Thoát và nhóm của Trần Minh Thu đến hát tại quán karaoke ở xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 21h30, khi ra quầy tính tiền, Vinh (đi cùng nhóm Thoát) và Phạm Văn Khởi (nhóm Thu) xảy ra cãi vã vì tranh nhau thanh toán trước.

Bực tức, Vinh và Công chạy vào bếp lấy dao rồi quay ra tìm đánh nhóm đối phương. Công chém Nguyễn Hữu Thiện gây thương tích nhẹ, còn Vinh đâm anh Trần Minh Thu vào ngực khiến nạn nhân thủng tim. Anh Thu được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau hai ngày.

Sau khi gây án, Công đến Công an tỉnh Tây Ninh đầu thú.