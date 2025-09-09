Khởi tố kẻ giết người tình, phi tang xác ở Tây Ninh

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng) để điều tra về tội Giết người. Nạn nhân là chị T.T.Đ. (32 tuổi, ngụ xã Hưng Điền).

Nhã bị công an khởi tố về tội Giết người (Ảnh: An Huy).

Công an xác định, Nhã sát hại người phụ nữ sinh sống cùng nhà là chị Đ. vào đêm 29/8. Sau đó, Nhã lái xe máy chở thi thể nạn nhân đi hơn 70km để phi tang dưới kênh tại xã Bình Hiệp, sát biên giới Campuchia.

Theo gia đình, chị Đ. có chồng và 2 con nhưng đã ly hôn. Sau đó, chị đến xã Đức Hòa làm công nhân. Tại đây, bà quen và sống với Nhã như vợ chồng trong căn phòng trọ ở ấp 3A, xã Đức Hòa.

Tối 29/8, Nhã thấy chị Đ. đi cùng một người đàn ông lạ nên gọi về phòng trọ nói chuyện. Đến khuya, hai người xảy ra mâu thuẫn. Chị Đ. dùng dao chém Nhã, ông ta đỡ được rồi dùng tay đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân gục xuống đất.

Phát hiện nạn nhân đã tử vong, Nhã bỏ thi thể cùng quần áo của chị Đ. vào bao nylon, mang đến kênh ở xã Bình Hiệp (cách hiện trường khoảng 70km) rồi ném xuống nước phi tang. Sau đó, Nhã quay lại thu dọn hiện trường, trả phòng trọ rồi lẩn trốn.

Sáng 7/9, người dân đi làm đồng phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy dưới kênh nên báo công an. Công an xã Bình Hiệp phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh đến khám nghiệm hiện trường. Biết vụ việc đã được công an phát hiện, Nhã gọi điện đến công an đầu thú.