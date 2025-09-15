Lê Thanh Nhất Nguyên được giảm án trong vụ lừa đảo tại Tịnh thất Bồng Lai

Ngày 15/9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên phúc thẩm, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên, giảm hình phạt từ 9 năm xuống 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX cho rằng, các chứng cứ trong hồ sơ đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo. Hộ bà Cao Thị Cúc (nơi nhóm bị cáo sinh sống) không phải cơ sở thờ tự hợp pháp, những người ở đây không phải là tăng ni, các trẻ em không phải trẻ mồ côi. Kết quả giám định ADN cùng lời khai nhân khẩu đã chứng minh điều này.

Bị cáo Nhất Nguyên có tình tiết tăng nặng là phạm tội nhiều lần, phạm tội với người trên 70 tuổi. Tuy nhiên, tòa ghi nhận việc bị cáo và gia đình đã nộp hơn 270 triệu đồng khắc phục hậu quả, đây là tình tiết mới nên xem xét giảm án.

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên tại phiên tòa sơ thẩm trước đó (Ảnh: An Huy).

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2015, ông Lê Tùng Vân cùng Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và một số người khác về sinh sống tại nhà bà Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (Đức Hòa, Long An cũ). Nhóm này tự gọi nơi ở là Tịnh thất Bồng Lai, ông Vân tự xưng “trụ trì”, mọi người gọi nhau là “thầy”, “sư phụ”, “đệ tử”, tổ chức lễ quy y, xuất gia cho người khác.

Nhất Nguyên cùng Hoàn Nguyên và ông Lê Tùng Vân còn xuất hiện trên mạng xã hội, giới thiệu đây là chùa, các trẻ em là chú tiểu, trẻ mồ côi bị bỏ rơi. Họ đăng thông tin tài khoản ngân hàng, kêu gọi “ủng hộ, tài trợ, quảng cáo” qua kênh YouTube “5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ”.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2018 đến 2021, Nhất Nguyên đã chiếm đoạt hơn 365 triệu đồng từ những người ủng hộ. Tháng 1/2022, khi đang nhận 100 triệu đồng tại một quán cà phê ở Đức Hòa, bị cáo bị phát hiện.

Ngoài ra, tháng 7/2022, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên và Trùng Dương bị tuyên phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; bà Cúc 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Riêng ông Lê Tùng Vân bị tuyên phạt 5 năm tù nhưng chưa thi hành án do sức khỏe yếu.

Trong một vụ án khác, tháng 5/2025, ông Vân bị TAND huyện Đức Hòa (cũ) tuyên 3 năm tù về tội Loạn luân. Tổng hợp hình phạt, ông này phải chấp hành 8 năm tù.