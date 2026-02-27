Tội phạm về trật tự xã hội ở TPHCM giảm sâu dịp Tết Bính Ngọ

Chiều 27/2, tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TPHCM, thông tin về tình hình an ninh trật tự thời gian qua.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp thông tin về tình hình an ninh trật tự trong tháng 2 (Ảnh: Hoàng Quy).

Theo Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Công an TPHCM đã tập trung tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các sự kiện trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán.

Công an đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, trấn áp, không để xảy ra tình trạng băng nhóm tội phạm lộng hành, nhất là tội phạm đường phố. Lãnh đạo Công an TPHCM nêu vụ việc điển hình về việc các lực lương đã nhanh chóng điều tra truy bắt đối tượng liên quan vụ cướp tại khu vực Phú Giáo (Bình Dương cũ).

Đối với tội phạm trên không gian mạng, Công an TPHCM đã kiên quyết đấu tranh, hạn chế và kiểm soát rất tốt, xử lý dứt điểm các đối tượng có liên quan đến an ninh trật tự xã hội. Tội phạm liên quan đến an ninh, chính trị, cũng đã được kiểm soát.

Đặc biệt, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, lần đầu tiên trong những năm gần đây, tội phạm về trật tự xã hội tại TPHCM đã giảm hơn 20% so với liền kề và giảm hơn 27% so với cùng kỳ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp đánh giá đây là lần đầu tiên trong đợt cao điểm dịp Tết mà tỷ lệ tội phạm giảm. Trước đây, vào đợt cao điểm tấn công mạnh, số vụ có xu hướng gia tăng.

Thời gian tới, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết, Công an TPHCM xác lập ngay trạng thái bình thường sau Tết để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Công an TPHCM triển khai thực hiện Nghị quyết 02 của Thành ủy về kiểm soát ma túy, hướng đến mục tiêu năm 2030 TPHCM trở thành thành phố không còn ma túy.