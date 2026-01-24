Bắt 8 người Hàn Quốc trong đường dây ma túy ở TPHCM

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công băng nhóm tội phạm tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng trong đường dây ma túy bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, trong số các nghi phạm bị bắt có 8 người Hàn Quốc, một đối tượng đang bị truy nã quốc tế. Băng tội phạm này bị triệt phá trong thời điểm Công an TPHCM tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Trước đó, Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây tội phạm mua bán trái phép ma túy (cần sa) qua không gian mạng, bắt giữ 28 người, thu giữ 3,2kg cần sa, 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa. Tất cả đối tượng này được xác định dương tính ma túy, trong đó có một số người nước ngoài.

Công an TPHCM khẳng định, không để các đối tượng nước ngoài lợi dụng mục đích đến Việt Nam kinh doanh, du lịch để phạm tội; đồng thời, thể hiện quyết tâm cao độ của toàn lực lượng trong phấn đấu xây dựng thành phố không có ma túy vào năm 2030.