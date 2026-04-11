Phúc thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của cố nghệ sĩ Vũ Linh

Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã quyết định đưa ra xét xử vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái của cố nghệ sĩ).

Theo đó, phiên tòa phúc thẩm dự kiến mở vào ngày 22/4, do thẩm phán Trần Văn Đạt làm chủ tọa.

Bà Võ thị Hồng Loan tại tòa phúc thẩm (Ảnh: Thỏ Mộc).

Phiên tòa sẽ xem xét kháng cáo của các đương sự, gồm bà Võ Thị Hồng Nhung, bà Võ Thị Hồng Loan, cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Hồng Phượng (cháu của cố nghệ sĩ) và ông Võ Thành Nhiêu (em trai của cố nghệ sĩ). Ngoài các bên và luật sư, tòa còn triệu tập 11 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tham gia phiên xử.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hồi tháng 1/2025, TAND TPHCM xác định bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp, thuộc hàng thừa kế thứ nhất và được hưởng 85% di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Bà Võ Thị Hồng Nhung và ông Võ Thành Nhiêu thuộc hàng thừa kế thứ hai nên không có quyền hưởng di sản. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm ghi nhận bà Nhung có công sức trong việc chăm sóc gia đình và cố nghệ sĩ khi còn sống, nên quyết định cho hưởng 15% di sản, căn cứ Án lệ 05/2016/AL và khoản 2 Điều 6 Bộ luật Dân sự về nguyên tắc công bằng.

Sau bản án sơ thẩm, các bên gồm bà Nhung, bà Loan, bà Phượng và ông Nhiêu đều kháng cáo.

Trong đó, bà Võ Thị Hồng Loan đề nghị cấp phúc thẩm sửa án, không chấp nhận việc chia 15% di sản cho bà Nhung, cho rằng tài sản được hình thành khi bà Nhung không còn sống chung với cha. Đồng thời, bà cho rằng việc tòa sơ thẩm viện dẫn Án lệ 05/2016/AL là vượt phạm vi xét xử, và phản ánh việc bị xúc phạm, phân biệt đối xử tại phiên tòa.

Ngược lại, bà Võ Thị Hồng Nhung đề nghị hủy các giấy tờ liên quan đến việc nhận con nuôi, giấy khai sinh và văn bản khai nhận di sản của bà Loan; đồng thời xác định tài sản nhà, đất số 5 Đoàn Thị Điểm đã được tặng cho bà Phượng.

Bà Nhung cũng đề nghị tòa phúc thẩm xác định cố nghệ sĩ Vũ Linh không có người thừa kế thuộc hàng thứ nhất, từ đó những người thuộc hàng thừa kế thứ hai là bà Nhung và ông Võ Thành Nhiêu được hưởng toàn bộ di sản.