Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi, thu lợi 15 tỷ đồng

Ngày 20/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Đường dây này do vợ chồng Cao Thị Quyên (SN 1993) và Trần Hồng Quân (SN 1991, cùng trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) cầm đầu. Đây là nhóm tội phạm tín dụng đen, hoạt động với quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Để kiểm soát hoạt động, vợ chồng Quyên - Quân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đối tượng trong đường dây, chuẩn bị phương tiện di chuyển, thuê nhà trọ cho các đối tượng lưu trú. Các đối tượng này sử dụng tên giả, sim rác, thường xuyên thay đổi điện thoại và tài khoản mạng xã hội.

Theo cảnh sát, phương thức thủ đoạn của đường dây này là sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube…) đưa ra nhiều quảng cáo hấp dẫn lôi kéo người dân vay tiền nhưng không cần thế chấp tài sản, không phải chứng minh thu nhập, không lưu giấy tờ, không ảnh hưởng đến công việc, gia đình…

Sau khi xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 7 đối tượng, gồm: Cao Thị Quyên, Trần Hồng Quân, Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1995, trú tại phường Lưu Kiếm), Nguyễn Quốc Huy (SN 1991, trú tại phường An Biên), Nguyễn Văn Thành (SN 1998, trú tại phường Kinh Môn), Nguyễn Long Dương (SN 2000, trú tại phường Lưu Kiếm), Trần Văn Thắng (SN 1994, trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng).

Các tờ rơi quảng cáo việc cho vay tiền (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Cơ quan công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 10 điện thoại di động, 3 xe máy, 1 ô tô, 10.000 tờ rơi quảng cáo cho vay tiền; phong tỏa tài khoản ngân hàng trên 500 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, Cao Thị Quyên và Trần Hồng Quân khai nhận đã cho khoảng 450 người vay tiền với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 146%/năm, chiếm hưởng trái phép gần 15 tỷ đồng.

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng vụ án.