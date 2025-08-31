Nam thanh niên tố bị nhóm nhân viên tư vấn bất động sản hành hung ở TPHCM

Ngày 31/8, Công an phường An Lạc, TPHCM, đang xác minh đơn của anh Đ.C.T. (SN 1995, ngụ TPHCM) trình báo về việc anh bị một nhóm nhân viên tư vấn bất động sản hành hung.

Anh T. cho biết, anh làm môi giới, tư vấn pháp lý về bất động sản. Cách đây 2 tuần, anh T. được một vị khách ở Hà Nội nhắn tin, nhờ kiểm tra pháp lý của một dãy trọ 10 phòng, rộng 250m2, ở huyện Bình Chánh cũ, nhưng được rao bán với giá 780 triệu đồng.

Sau đó, anh T. thông báo với khách đây là thông tin không đúng sự thật. Tuy nhiên, vị khách vẫn muốn bay vào TPHCM và nhờ anh T. đi cùng, gặp nhân viên của công ty bất động sản để kiểm chứng thông tin.

Nam thanh niên bị hành hung (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 29/8, anh T. cùng vị khách gặp 2 nữ nhân viên tư vấn tại quán cà phê ở phường An Lạc. Qua trao đổi, vị khách được các nhân viên cho biết, 780 triệu đồng chỉ là khoản tiền để lấy sổ hồng trong ngân hàng, còn giá trị thực tế của bất động sản này là hơn 4 tỷ.

“Sau khi nghe xong, khách của tôi lắc đầu, không mua nữa. Tuy nhiên, 2 nữ nhân viên vẫn mồi chài, giới thiệu thêm một số bất động sản khác, nhưng vị khách vẫn không mua”, anh T. kể lại.

Theo anh T., sau đó 2 nữ nhân viên nhận ra anh là người hay làm clip phân tích các thủ đoạn lừa đảo mua bán bất động sản. Khoảng một phút sau, có một nhóm người đàn ông bất ngờ xuất hiện nắm tóc. Tiếp đó, nhóm người cả nam lẫn nữ lao vào hành hung khiến nạn nhân ôm đầu chịu trận.

“Tôi làm nghề môi giới bất động sản đã lâu, biết rõ thủ đoạn lừa dối khách hàng của một số công ty nên thường lên clip cảnh báo. Cụ thể, các nhóm này thường đăng tải các bất động sản giá rẻ ở TPHCM, tuy nhiên khi khách hàng đến xem thì họ đưa đến lên ô tô, di chuyển đến các địa điểm ngoài thành phố để xem đất”, anh T. chia sẻ.

Sau sự việc, anh T. đã đến Công an phường An Lạc trình báo. Cảnh sát đã lấy lời khai bị hại, trích xuất dữ liệu camera an ninh để điều tra, làm rõ vụ việc.